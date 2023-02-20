親子食譜｜氣炸鍋製黑醋雞翼鎚 1貼士令雞翼更入味 氣炸菠蘿伴碟

氣炸鍋製成的食物惹味可口，令小朋友垂延三尺，雞翼必定是受歡迎的氣炸食材之一。有港媽早前分享利用氣炸鍋製作黑醋雞翼鎚的食譜，更附有詳細醃雞翼教學，當中分享令雞翼更加入味的小貼士。除了主角雞翼，港媽表示氣炸鍋更可用作氣炸菠蘿，菠蘿作爲伴碟，可謂色香味俱全。

（資料授權：Missta愛。下廚）



雞翼是不少小朋友喜愛的料理，但Facebook專頁版主Missta卻表示家中女兒不懂欣賞雞翼，於是嘗試利用氣炸鍋製作黑醋雞翼鎚，味道酸酸甜甜。Missta將雞翼製成單骨小雞鎚，方便孩子握着食用，她更分享令雞翼更入味的小貼士，就是在醃雞翼前一定要用廚房紙吸乾水份。Missta在最後一個步驟更利用氣炸鍋氣炸菠蘿，作爲伴碟。

黑醋雞翼鎚（圖片來源：Missta愛。下廚 Facebook版主）

材料：

雞中翼 12隻

新鮮菠蘿 6片

片裝芝士 1塊

醃料：

陳年黑醋（balsamic vinegar） 2湯匙

蜜糖 2湯匙

黃糖 1湯匙

生抽 1湯匙

蒜頭 2粒（切碎）

👇👇👇按圖即看做法👇👇👇

+ 2

做法：

1. 雞翼買回來洗淨，用廚房紙吸乾水份。

2. 用剪刀剪去一端雞翼軟骨，用手指一拉，好似“除褲”一樣脫下雞肉，取出其中一支雞骨（較幼的），雞肉反出來，雞皮向內。

3. 雞翼下醃料，放入雪櫃中醃1小時。

4. 預熱氣炸鍋180°C。氣炸雞翼180°C 16分鐘，途中打開塗上保留的汁料2次。

5. 取出雞鎚，用廚房紙吸走油份。

6. 用飲管印出片裝芝士眼睛，放上黑芝麻來裝飾。

7. 菠蘿串上竹籤，氣炸200°C 6分鐘，便可與黑醋雞翼鎚一同享用。

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》