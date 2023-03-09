親子食譜｜午餐便當必備氣炸蝦滑釀雞翼 零技巧又惹味小朋友最愛
撰文：螢火蟲
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家長每天都煩惱要煮甚麼菜式，尤其現時很多學生都選擇自行帶午膳，家長又多一樣煩惱。有網民分享氣炸蝦滑釀雞翼的食譜，做法簡單，非常惹味。家長為孩子備餐時可考慮煮這道菜！
資料及相片獲Cobe Lee授權轉載
材料
雞翼 15隻
蝦滑 360g
醃料
紹興酒 1茶匙
蠔油 1湯匙
豉油 1湯匙
老抽 半茶匙
砂糖 2湯匙
蜜糖 適量
香茜碎 適量
做法
1. 雞翼清洗乾淨去骨再沖一沖水，用廚房紙印乾
2. 用醃料醃雞翼半小時
3. 預熱氣炸鍋180°C 約5分鐘，將蝦滑釀入雞翼放入氣炸鍋，180°C 炸10分鐘，反轉10分鐘
4.掃上蜜糖200°C炸 5分鐘，取出放上碟灑上香茜碎完成
資料及相片獲Cobe Lee授權轉載
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