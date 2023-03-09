親子食譜｜午餐便當必備氣炸蝦滑釀雞翼 零技巧又惹味小朋友最愛

撰文：螢火蟲
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家長每天都煩惱要煮甚麼菜式，尤其現時很多學生都選擇自行帶午膳，家長又多一樣煩惱。有網民分享氣炸蝦滑釀雞翼的食譜，做法簡單，非常惹味。家長為孩子備餐時可考慮煮這道菜！
資料及相片獲Cobe Lee授權轉載

（相片獲Cobe Lee授權轉載）

材料

雞翼 15隻
蝦滑 360g

醃料

紹興酒 1茶匙
蠔油 1湯匙
豉油 1湯匙
老抽 半茶匙
砂糖 2湯匙
蜜糖 適量
香茜碎 適量

做法

1. 雞翼清洗乾淨去骨再沖一沖水，用廚房紙印乾
2. 用醃料醃雞翼半小時
3. 預熱氣炸鍋180°C 約5分鐘，將蝦滑釀入雞翼放入氣炸鍋，180°C 炸10分鐘，反轉10分鐘
4.掃上蜜糖200°C炸 5分鐘，取出放上碟灑上香茜碎完成

資料及相片獲Cobe Lee授權轉載

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