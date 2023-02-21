親子食譜｜脆麵芝心蝦球 附處理蝦膠小貼士 趁熱食有芝士流心效果

撰文：小山
出版：更新：

即食麵除了可以湯麵方式烹調，亦可善用氣炸鍋，讓蝦球製成香脆表面。有港媽分享利用氣炸鍋製作脆麵芝心蝦球的食譜，餡料先利用芝士和蝦膠製成，外皮再沾滿麵條碎。經氣炸後，外皮「脆卜卜」之餘，趁熱食用更有芝士流心效果。港媽更分享處理蝦膠的貼士，家長有興趣不妨參考此食譜為孩子製作惹味小吃。
（資料授權：Missta愛。下廚）

Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主Missta喜歡分享食譜，與網民交流烹飪心得，她就曾分享利用氣炸鍋製作脆麵芝心蝦球。Missta稱從超級市場購買蝦膠即可，非常方便，以下她更分享了處理蝦膠的方法。

材料：

蝦膠 200克

片裝芝士 1塊

即食麵 1個

材料包括蝦膠、片裝芝士、即食麵。（圖片來源：「Missta愛。下廚」Facebook版主）

調味料：

鹽 1/2茶匙

糖 1/2茶匙

白胡椒粉 少許

蛋白 2湯匙

生粉 1茶匙

👇👇👇按圖即看做法👇👇👇

+1

做法：

1.　將蝦膠下調味料攪勻，醃15分鐘，分成6份。

2.　片裝芝士摺疊起來，用小刀切成6份成芝士粒。

3.　雙手沾一些水，取一份蝦膠，在中間擠入芝士粒包好，放在麵條碎上，沾滿表面，放入雪櫃雪15分鐘。

4.　預熱氣炸鍋180度3分鐘。放入芝心蝦球180度7-8分鐘至金黃色，或者燒熱2湯匙油，半煎炸蝦球至四面金黃色便成。

小貼士

1. 搓蝦球時，雙手沾一些水，可以避免蝦膠沾手。

2. 蝦膠可以在超級市場買現成的，或者買新鮮蝦自行打蝦膠。

3. 芝士是用普通的片裝芝士（做三文治用的），普通超級市場有售。

4. 做好的蝦球放入雪櫃雪硬一點，可以幫助定形，令表面的麵條更能沾在蝦球表面，不容易掉下來。

5. 可以用杏仁片或松子仁代替麵條。

6. 趁熱食用，芝士會有流心效果。

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》

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