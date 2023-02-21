親子食譜｜脆麵芝心蝦球 附處理蝦膠小貼士 趁熱食有芝士流心效果
撰文：小山
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即食麵除了可以湯麵方式烹調，亦可善用氣炸鍋，讓蝦球製成香脆表面。有港媽分享利用氣炸鍋製作脆麵芝心蝦球的食譜，餡料先利用芝士和蝦膠製成，外皮再沾滿麵條碎。經氣炸後，外皮「脆卜卜」之餘，趁熱食用更有芝士流心效果。港媽更分享處理蝦膠的貼士，家長有興趣不妨參考此食譜為孩子製作惹味小吃。
（資料授權：Missta愛。下廚）
Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主Missta喜歡分享食譜，與網民交流烹飪心得，她就曾分享利用氣炸鍋製作脆麵芝心蝦球。Missta稱從超級市場購買蝦膠即可，非常方便，以下她更分享了處理蝦膠的方法。
材料：
蝦膠 200克
片裝芝士 1塊
即食麵 1個
調味料：
鹽 1/2茶匙
糖 1/2茶匙
白胡椒粉 少許
蛋白 2湯匙
生粉 1茶匙
👇👇👇按圖即看做法👇👇👇
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做法：
1. 將蝦膠下調味料攪勻，醃15分鐘，分成6份。
2. 片裝芝士摺疊起來，用小刀切成6份成芝士粒。
3. 雙手沾一些水，取一份蝦膠，在中間擠入芝士粒包好，放在麵條碎上，沾滿表面，放入雪櫃雪15分鐘。
4. 預熱氣炸鍋180度3分鐘。放入芝心蝦球180度7-8分鐘至金黃色，或者燒熱2湯匙油，半煎炸蝦球至四面金黃色便成。
小貼士
1. 搓蝦球時，雙手沾一些水，可以避免蝦膠沾手。
2. 蝦膠可以在超級市場買現成的，或者買新鮮蝦自行打蝦膠。
3. 芝士是用普通的片裝芝士（做三文治用的），普通超級市場有售。
4. 做好的蝦球放入雪櫃雪硬一點，可以幫助定形，令表面的麵條更能沾在蝦球表面，不容易掉下來。
5. 可以用杏仁片或松子仁代替麵條。
6. 趁熱食用，芝士會有流心效果。
《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》