升中面試｜戴口罩面試到底是否弊多於利？如何決定戴不戴口罩?

即使口罩令取消，不少人依然配戴口罩，習以為常的人不在少數。升中面試高峰期，不少學生和家長都考慮應不應該戴口罩參加面試，以下筆者嘗試分析其中利弊。

作者：鄧家豪



戴口罩面試的壞處

雖然學生已經配戴口罩近三年，但很有可能是第一次配戴口罩參加面試。平日配戴口罩對溝通的輕微影響，換作面試時卻可能是個不小的壞處，有四點不得不察：

第一，戴口罩可能導致面試官和學生交流變得困難。假如學生說話聲量本來就小，口罩便有可能令學生聲線顯得更模糊，面試官更難聽清楚。

第二，非言語溝通（nonverbal communication）在人類互動時非常重要，面試官一如一般人，都會不自覺透過觀察他人的面部表情來理解他人。口罩遮蓋學生面部，面試官難以透過表情進一步了解學生。

第三，配戴口罩可能會令學生感到不適，繼而影響其表現。以戴眼鏡學生的情況為例，隔著口罩說話隨時令眼鏡蒙上水氣，影響外觀之外，也妨礙他與面試官的眼神交流。口罩的橡筋也可能令學生耳朵生痛，不利學生自然對答。

第四，口罩在學生說話時難免下滑或移位，假如學生重複拉扯口罩回原位的動作過多，既有礙觀瞻，也令自己分神。若口罩的橡筋在學生面試時不幸斷裂，也會令學生慌神，影響發揮。

戴口罩面試的好處

雖然戴口罩面試有以上潛在壞處，反觀其優點也非常明顯，最大好處莫過於減少學生感染病毒的風險，避免染病機會。畢竟學生往往要參加不只一場面試，確保身體健康，才可應付不同挑戰。何況部分學生早已習慣戴口罩與人交流，於口罩後說話更有安全感，表現更有自信。

若學生配戴口罩面試，應儘早測試自己透過口罩發言是否清晰。說話時可適當地運用手勢，彌補無法展露表情的不足。參加面試時配戴平日慣用的口罩，不要忽然換作新款，以免不適。同時，應該選擇款式簡樸的口罩，示人大方得體的形象，切忌標奇立異。最後，面試前記緊調整好口罩位置，戴眼鏡的學生要特別注意預防鏡片蒙上霧氣的問題。

如何決定戴不戴口罩面試？

無論是戴不戴口罩，都需要時間適應，面試時突然改變習慣，定必影響學生表現。如果學校要求戴口罩，學生應該遵守學校的規定，並且學習如何在戴口罩的情況下表達自己。如果學校不要求戴口罩，學生也應該仔細思考並決定是否戴口罩。只在面試時不戴口罩，其餘時間配戴，以確保面試月份萬無一失，也是很好的策略。無論是否戴口罩，學生都應該注意清晰地表達自己的意見和把注意力集中在面試官身上，多運用肢體語言和語調輔助自己表達情感和態度。

最後，筆者呼籲學生不論是否配戴口罩，都請確保個人衛生，在升中面試高峰期一定要身體健康，保持最佳狀態！

作者簡介：

鄧家豪香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，現於香港教育大學攻讀碩士。