張繼聰與子女為謝安琪慶生 15歲大仔張瞻暴風成長 現讀英基IB學校

張繼聰日前在社交平台分享與子女一同為太太謝安琪慶生的照片，一家四口甜蜜溫馨，更見張繼聰大仔張瞻暴風成長，不少網民都留言表示兒子長高了不少，變得大個仔。張瞻現年15歲，就讀位於馬鞍山的啓新書院。啓新書院為英基學校協會（下稱英基）屬下的私立獨立學校，提供IB（International Baccalaureate, 國際文憑課程）課程，往年誕生不少IB狀元，為著名的IB狀元搖籃。



張繼聰早前與一對子女張瞻（James）和張靖（Kakaball），為謝安琪慶生。（圖片來源：IG @louischeung2013）

張繼聰與子女為謝安琪慶生 「今年嘅生日禮物...幫你寫隻歌？」

謝安琪於3月13日生日，張繼聰於周二（14日）在社交平台發布與一對子女張瞻（James）和張靖（Kakaball）為謝安琪慶生的照片。張繼聰在帖文中除了祝太太生日快樂之外，更寫下「今年嘅生日禮物…. 幫你寫隻歌？😏」未知是否預告會推出新作品？照片中另一焦點相信是不少網民發現大仔張瞻長高不少，很多留言指：「大個仔啦」，昔日的小男孩多添份少年味。

張瞻就讀啓新書院 一條龍IB學校 中學全年學費近17萬

張瞻現年15歲，由幼稚園起入讀英基屬下學校，現正就讀啓新書院。啓新書院為英基屬下的私立獨立學校，採用IB課程，Year 1（1年級）至Year 6（6年級）提供IBPYP課程（國際文憑課程小學項目）、Year 7（7年級）至Year 11（11年級）提供IBMYP課程（國際文憑課程中學項目）、Year 12（12年級）至Year 13（13年級）則提供IBDP課程（國際文憑課程大學預科項目）。英基屬下共有7所提供中學課程的學校，啓新書院為其中一所。英基以盛產IB狀元著稱，往年有不少狀元均來自啓新書院，並升讀世界頂尖大學。

根據啓新書院學校網頁，該校22/23學年全年學費為$127,500（Year 1至Year 6）、$169,000（Year 7至Year 11）及$170,900（Year 12至Year 13）。