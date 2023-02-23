親子食譜｜原個迷你南瓜藍蝦燴飯 低黏性米助寶寶咀嚼

不少媽媽都會餵寶寶吃飯，很多時都有「含飯不吞」的情況。有港媽分享「原個迷你南瓜藍蝦燴飯」，選用黏性較低的米，並加入迷你南瓜仔、粟米粒、紫洋蔥及有機急凍藍蝦，令寶寶能均衡攝取各食材的營養，更附有適合1歲以下寶寶進食的配搭。（資料授權：Alfred 成長日記）



Facebook專頁「Alfred 成長日記」版主分享了不少嬰幼兒食譜，她表示兒子雖然喜歡吃飯，但會有「含飯不吞」的情況，她表示食材可根據寶寶口味而調節，選用黏性較低的米有助寶寶咀嚼，以下她分享了原個迷你南瓜藍蝦燴飯的製作方法。

原個迷你南瓜藍蝦燴飯（圖片來源：「Alfred 成長日記」Facebook版主）

材料：

1. 迷你南瓜一個

2. 白米 50g

3. 牛奶 60ml

4. 水一碗

5. 水 40~60ml

6. 有機藍蝦兩隻 （切粒）

7. 粟米粒 20g

8. 紫洋蔥粒 20g

9. 蒜頭一瓣

10. 無鹽牛油/ 植物油小許

原個迷你南瓜藍蝦燴飯（圖片來源：「Alfred 成長日記」Facebook版主）

做法：

1. 迷你南瓜洗淨後，水滾蒸煮大約10至15分鐘至南瓜皮軟身。

2. 切開南瓜頂部，用匙羹輕刮走瓜肉及瓜籽，南瓜肉壓泥與牛奶拌勻備用。

3. 中火燒熱平底鍋，下油，先加入蒜頭，再繼續以中火炒至半熟，然後依次序加入有機藍蝦、粟米粒、紫洋蔥略炒。

4. 加入白米、牛奶南瓜泥、水一碗，與鍋內的材料拌勻，煮滾後以中小火將米粒煮至腍身 （需時約15至20分鐘），中途要不時將鍋內材料拌勻，如收乾水分可再加入適量的牛奶或水 （40-60ml），直至米粒熟透及想要的黏稠。（需時約30分鐘左右）

5. 將已煮好的燴飯放入南瓜內，再於飯面灑上一些香芹裝飾即成。

小叮嚀



1. 宜選用黏性較低的長米，如泰國香米或絲苗米較為適合。

2. 加了牛奶煮米後，要看爐及不時攪拌，避免煮焦。

3. 食材可根據寶寶口味而調節。

4. 牛奶可用無糖豆漿或配方奶代替。

5. 食材因有牛奶及蝦，故適合一歲以上小朋友進食。

6. 如想一歲以下小朋友進食，可將蝦用魚肉代替，牛奶用豆漿或水代替。

7. 請確保小朋友對以上食材沒有過敏。

《 內容獲Alfred 成長日記授權轉載》