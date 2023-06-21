端午節｜小孩吃糉要謹慎！中醫教4個小孩吃糉貼士及五款消滯茶飲

『糉』是端午節的應節食品，而糉又離不開糯米。人們對糯米的印象大多感覺難消化，又是需要戒口的常客，但在早期南方農業社會以糯米為重要糧食作物，甚至成為古時行軍或遠行時的乾糧，可見其具營養豐富、口感好、耐飢餓的特點。糯米性溫、味甘，入脾、胃、肺經，有補中益氣，健脾暖胃，收澀固攝的作用，適量使用可治療脾胃虛寒型食慾不振、泄瀉或氣虛所致的尿頻、自汗。

本文作者：博愛註冊中醫師黃子欣



由於小兒五臟六腑發展未完善，氣血虛弱，又具「脾常不足」的特點，脾胃虛弱，故很容易有食積，消化不良。糯米性質黏膩，主要是難消化的澱粉，再加上裹糉時會用上不少油膩的食材，肉糉的腩肉更用五香粉醃製，五香粉為辛溫之品，整體而言糉為濕熱之品。若小兒內有食積，則易於鬱而發熱，故必須小心飲食。

小孩食糉小貼士



1. 糉在冷卻後應徹底加熱，可使糯米相對較易消化。加熱方法應選用蒸或烚，避免用煎或炸的方式處理；

2. 進食時盡量不沾砂糖或醬油，並囑咐小孩細嚼僈嚥，以減輕脾胃的負擔；

3. 可以與小孩一起自製糉，以紅米、糙米、藜麥等穀物代替部分糯米，食材亦可轉換成蝦米、瑤柱、蠔豉等；

4. 最重要的是不論什麼口味，都不要一口氣進食太多糉，謹記「少食多滋味，多食壞肚皮」的原則。

中醫推介五款消滯茶飲



在歡度端午節吃糉子的時候，博愛中醫推薦以下的消滯茶飲，有助消滯健脾。

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1.山楂蘋果茶

材料：山楂20克或新鮮山楂50克，中型蘋果一個，冰糖適量

做法：將材料洗淨，去皮去芯並切成小塊，放入1000毫升水中，大火煲滾後，中火煲40分鐘至味出，最後加適量冰糖調味。

功效：消食化滯，健脾益胃。較適合肉食積滯者。

注意：山楂具活血化瘀的功能，孕婦不宜食用。而山楂味酸，胃酸過多或脾胃虛弱者慎用。

2.陳皮雙芽茶

材料：陳皮3克，炒麥芽15克，炒稻芽15克

做法：將材料輕輕沖洗後，放入500毫升熱水焗15分鐘，即可飲用。

功效：消食化滯，理氣健脾開胃。較適合五穀類積滯及氣滯者。

注意：炒麥芽有回乳功效，哺乳中的媽媽慎用。 脾胃虛弱者可用。

3.荷葉大麥茶

材料：荷葉10克，大麥茶30克

做法：將材料放入鍋中，以1000毫升水煮20至30分鐘至味出，即可飲用。

功效：清暑利濕，健脾和胃。較適合暑濕者。

注意：荷葉性涼，體弱、氣血虛弱者慎用。

4.清熱消滯茶

材料：菊花6克，決明子15克，麥芽15克，甘草3克

做法：將材料放入500毫升熱水焗15分鐘，即可飲用。

功效：清熱通便，健脾開胃。較適合五穀類積滯及化熱伴大便不通者。

注意：決明子潤腸通便，脾胃虛弱，大便溏者慎用。

5.袪濕消滯茶

材料：玉米鬚10克，白茅根10克或鮮茅根20克，薏苡仁15克

做法：將材料放入鍋中，以800毫升水煮20至30分鐘至味出，即可飲用。

功效：清脾胃熱，利尿滲濕。較適合濕重疲倦者。

注意：體弱、脾胃虛弱者慎用。此茶具利尿功能，避免晩間飲用。

以上茶飲不適宜長期飲用，如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。