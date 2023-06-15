端午節｜食糉應節小心脂肪和熱量攝取 營養師教用健康材料替代

隨著端午節的到來，就是時候來談談關於食糉的一些健康問題。對於小朋友而言，過時過節除了假期以外就是豐富的應節食物了，食糉當然是重要的一環。但糉子多含高脂、高鈉或高糖的食材，若進食過多，就有可能會對健康造成影響。因此，有哪些糉可以淺嚐，有哪些不太建議，如在家中自製的話又可以有什麼健康的替代品呢？

本文作者：註冊營養師張穎心 (Stephanie) - 「家營營養中心」營養師



認清各款糉的高脂、高鈉含量 營養師教選高纖應節糉

首先，傳統的糉子都用會加上鹹蛋黃、五花腩、臘肉等高脂材料製成，我們可以選擇例如素糉、養生糉和冰糉等等更低脂的糉子。素糉是不含肉類和蛋黃的糉，主要以冬菇、豆類和栗子等素食餡料代替肉類，從而可減少飽和脂肪和熱量的攝取。養生糉則是將其他穀類如糙米、紅米、藜麥等代替一部分糯米，可增加膳食纖維含量。除此之外，還有一些新式的冰糉，以水果蓉做餡料，以水晶粉代替糯米製作外皮，因此冰糉脂肪和熱量比較低。

以健康食材代替高脂材料 小朋友也適合食用

除了選擇不同款式的糉子，也可以嘗試在家中使用健康材料替代高脂肪食材，減少進食糉子所攝入的卡路里和脂肪。例如將五花腩改為豬柳、雞胸肉，或者包體積較細的糉，都是不錯的替代方案。此外，建議與家人朋友一同分享，就可以避免進食過量，再額外補充一碟蔬菜來增加膳食纖維，以達到較均衡的營養攝取。

無論是小朋友還是大人，享受佳節當然少不了美食，而我們可以從款式、大小及材料中著手，令大家在端午節期間，可以吃得健康又開心！



《本文資料由註冊營養師張穎心提供》