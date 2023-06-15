端午節｜食糉應節小心脂肪和熱量攝取 營養師教用健康材料替代
撰文：阿言
出版：更新：
隨著端午節的到來，就是時候來談談關於食糉的一些健康問題。對於小朋友而言，過時過節除了假期以外就是豐富的應節食物了，食糉當然是重要的一環。但糉子多含高脂、高鈉或高糖的食材，若進食過多，就有可能會對健康造成影響。因此，有哪些糉可以淺嚐，有哪些不太建議，如在家中自製的話又可以有什麼健康的替代品呢？
本文作者：註冊營養師張穎心 (Stephanie) - 「家營營養中心」營養師
認清各款糉的高脂、高鈉含量 營養師教選高纖應節糉
首先，傳統的糉子都用會加上鹹蛋黃、五花腩、臘肉等高脂材料製成，我們可以選擇例如素糉、養生糉和冰糉等等更低脂的糉子。素糉是不含肉類和蛋黃的糉，主要以冬菇、豆類和栗子等素食餡料代替肉類，從而可減少飽和脂肪和熱量的攝取。養生糉則是將其他穀類如糙米、紅米、藜麥等代替一部分糯米，可增加膳食纖維含量。除此之外，還有一些新式的冰糉，以水果蓉做餡料，以水晶粉代替糯米製作外皮，因此冰糉脂肪和熱量比較低。
以健康食材代替高脂材料 小朋友也適合食用
除了選擇不同款式的糉子，也可以嘗試在家中使用健康材料替代高脂肪食材，減少進食糉子所攝入的卡路里和脂肪。例如將五花腩改為豬柳、雞胸肉，或者包體積較細的糉，都是不錯的替代方案。此外，建議與家人朋友一同分享，就可以避免進食過量，再額外補充一碟蔬菜來增加膳食纖維，以達到較均衡的營養攝取。
無論是小朋友還是大人，享受佳節當然少不了美食，而我們可以從款式、大小及材料中著手，令大家在端午節期間，可以吃得健康又開心！
《本文資料由註冊營養師張穎心提供》
夏天｜小黑蚊叮咬高峰時段在這2小時 提防曬傷、虫咬3大皮膚威脅親子食譜｜香脆蘋果金寶作下午茶一流 加入一種食材令口感更佳轉季天季媽媽比孩子病得還厲害！這病最常見 4招減全家齊病風險孕婦補充品或引起孕吐/便秘！1日1粒紓緩腸道不適 營孕Master吸芒種24節氣｜氣溫改變易濕熱傷脾和引發皮膚問題 附11個芒種食療腸病毒｜轉季提防2大腸道傳染病 酒精消毒無效 感染要隔離一周立夏24節氣｜即睇飲食宜忌免上火、喉嚨乾癢 附7個立夏食療全脂奶｜比低脂奶脫脂奶更有益！別怕致肥 一原因反有助控制體重如何面對更年期時潮熱、情緒波動及失眠問題？營養師教你點食甲型流感｜一文看清夏季及冬季流感分別 孩子患上流感應如何護理