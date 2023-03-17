【鄧明儀:幸福育兒】十年 懷念那還可手抱孩子的時光

猶記得10年前，我給兒子寫過的一封信《What your arrival meant to us》，「我們希望在未來的日子，把教養像禮物一樣送給你……並承諾做你面前遮風擋雨的大樹。」晃眼來到Two Digit 的10歲，霍然感到生命是那樣的奇妙！

編按：本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



10年前，我們給兒子起名㦡，既希望他從心而發的快樂，也提醒自己毋忘初心， 像生日蛋糕牌上寫著的「祝你健康快樂」成長。感恩過去10年，兒子不但給了我們生命中最寶貴的時光，幾乎每天都幸福得像夢，讓生活上遇到的壞人及困難統統變得不值一晒；而且每天看着家𥚃那張人如其名笑開來的臉龐，並每分每秒健康快樂善良地以光速成長，也標誌着我們「幸福育兒」一個重要的里程碑。

迪士尼手抱

在剛過去這3650天，雖然年終無休、没薪水，没福利，但卻是我最長、最快樂也最稱職的一份工作！世界因為有了孩子，所以變得美好；生命因為有了牽掛，所以變得幸福；女人因為做咗阿媽，所以變得厲害。邊學邊做母親的我，竟由一位資深傳媒人踏上親子專家之路，不為什麼，只卑微的希望透過文字、影片，甚至分享會等種種方式，一點一滴跟普天下媽咪分享如何去愛惜、去教養、去陪伴、去鼓勵、去尊重、去帶領自己的孩子成為更好的孩子。

然後一切彷彿回到平衡時空，回憶起那個初生時像一糰麵粉、一個月會笑、兩個月會抬頭、學爬學行跌跌撞撞、戴着小圍巾費力地把食物往咀裡送的嬰孩，由6.6磅養育到今天96磅，由38厘米到今天跟我差不多高，由很細很皺的腳仔到今天著39號鞋，目睹他一天天長高長大長厚的身軀、充滿知識及創意的腦袋、善良且具同理心的品格，有朋友、有健康、有快樂。

上海手抱

那個揹起書包的10歲小男孩，其背影愈來愈大，卻又漸走漸遠，才驚覺他還有一年便要升上中學了，讓我又不禁想起龍應台的《目送》：「有些路啊，只能一個人走，我慢慢地、慢慢地瞭解到，所謂父母、子女一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世，不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影默默告訴你：不必追。」

放學手抱

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學校鐘聲一響，站在校門的我早已放手，雖多麼的不捨孩子長得太快，非常懷念那還可以手抱孩子的動人時光，但卻又多麼的自豪─他能走自己更遠更闊的路，毋須驚天動地，只要輕鬆快樂，就好！

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」