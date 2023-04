【鄧明儀:幸福育兒】爸爸是女兒的帆「從不同女兒Say No」

疫後三年的「相請不如偶遇」,跟三名創作界才子Tony Hon 、Sandy Choi、Ringo Tang ,由happy hour飲嘢飲到打烊,很久未試過咁Chill 無所不談,談電影、談張國榮、談香港文化及創作的落後、談對付壞人/瘋人的智慧,但最開心的是跟三位24孝爸爸談其別樹一幟的育兒之道。

三位爸爸育兒之道在於:反對子女過於聽話

他們三人同樣吾家有女初成長,同樣23歲。一個澳洲新聞系畢業,一個美國電影系畢業,一個剛成為樂壇新星(Moon Tang)。他們最自豪的,並不是女兒的讀書成績,更不是自己的工作成就,而是跟女兒的關係,「我最反對中國人的『聽話』,我從來不向女兒Say No,我希望訓練她有獨立思考的能力,而且要對自己所有的決定負責任。」Tony說,孩子活在父母的期望裡,是生命最大的浪費!

他甚至創作童書《Who Am I》,把育兒理念透過美術、設計及知識三合一的視覺旅程,跟香港家長們分享。故事講述有粒紅點,它可以是一個皮球、一個汽球、一塊波板糖、一朵太陽花、一隻眼睛、一個太陽、一滴番茄汁、一個鼻子、一個靶心、一盞紅燈、一個句號、一個穿洞,可以微小得看不見,也可以巨大如火星,甚至可以隱藏,既充變可變性,而且獨一無二。

「不干預」、「適時放手」才是育兒之道

Ringo及Sandy則笑言其育兒心得分别是「不干預」、「適時放手」,就像天馬行空的創作,讓孩子好好發掘自己,並活出自己的傳奇,而作為父親的只是帆,引領孩子啟航到美好的、有趣的、繽紛的、明亮的、奇妙的及充滿無限可能性的未來世界。

