【鄧明儀:幸福育兒】爸爸是女兒的帆「從不同女兒Say No」

疫後三年的「相請不如偶遇」，跟三名創作界才子Tony Hon 、Sandy Choi、Ringo Tang ，由happy hour飲嘢飲到打烊，很久未試過咁Chill 無所不談，談電影、談張國榮、談香港文化及創作的落後、談對付壞人/瘋人的智慧，但最開心的是跟三位24孝爸爸談其別樹一幟的育兒之道。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



三位爸爸育兒之道在於：反對子女過於聽話

他們三人同樣吾家有女初成長，同樣23歲。一個澳洲新聞系畢業，一個美國電影系畢業，一個剛成為樂壇新星（Moon Tang)。他們最自豪的，並不是女兒的讀書成績，更不是自己的工作成就，而是跟女兒的關係，「我最反對中國人的『聽話』，我從來不向女兒Say No，我希望訓練她有獨立思考的能力，而且要對自己所有的決定負責任。」Tony說，孩子活在父母的期望裡，是生命最大的浪費！

他甚至創作童書《Who Am I》，把育兒理念透過美術、設計及知識三合一的視覺旅程，跟香港家長們分享。故事講述有粒紅點，它可以是一個皮球、一個汽球、一塊波板糖、一朵太陽花、一隻眼睛、一個太陽、一滴番茄汁、一個鼻子、一個靶心、一盞紅燈、一個句號、一個穿洞，可以微小得看不見，也可以巨大如火星，甚至可以隱藏，既充變可變性，而且獨一無二。

「不干預」、「適時放手」才是育兒之道

Ringo及Sandy則笑言其育兒心得分别是「不干預」、「適時放手」，￼就像天馬行空的創作，讓孩子好好發掘自己，並活出自己的傳奇，而作為父親的只是帆，引領孩子啟航到美好的、有趣的、繽紛的、明亮的、奇妙的及充滿無限可能性的未來世界。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」