幸福育兒365｜正義迴廊給家長反思何謂管教 鄧明儀：愛≠操控人生

「父母送佢去外國，佢讀唔成書，又叫佢返嚟；父母幫佢俾錢買樓，佢供唔起，又攞返佢層樓，呢啲唔係愛，係叫操控人生⋯⋯」

撰文：鄧明儀



改編自2013年「大角咀碎屍案」的港產片《正義迴廊》最近口碑載道、氣勢如虹破票房3000萬大關，由麥東飾演的唐文奇其中一句對白「屈我啦！屈我啦！我無問題架我」更成為潮語，甚至被設計成WhatsApp Sticker，再次喚起大眾對此案的熱列討論：案發時才29歲的周凱亮到底是由什麼時候開始種下惡念，最後走上弒父殺母的不歸路？其35歲的同黨謝臻麒又是否案中所指的低智商及溫和純品，純屬被周凱亮操縱和誣陷呢？

《三字經》說「人之初，性本善」，關鍵看父母和學校能夠給予怎麼樣的教育？從研究所知，孩子是充滿仇恨還是直正善良，是魔鬼還是天使，70％取決於父母家教及早期教育；而自尊心受到傷害的孩子，長大後多半會焦慮不安、缺安全感、自信心低、欠同理心，甚至反社會人格，成為暴力犯的機會比一般人高29％。柏拉圖都說：「任何壞人也不是出於本意成為壞人的。」孩子本是一張白紙或一個空杯子，父母給他畫上甚麼就是甚麼，父母不給他裝正面就變成裝負面，父母說他行他就行，父母鬧他廢他就給你示範真正的廢。

案中的周凱亮及謝臻麒同是被世界遺棄的淪落人！前者與姊姊相依為命，是徹頭徹尾無人喜愛的可憐蟲，後來在新西蘭結識女子被騙光所有，回港三料自殺後被姊姊救回；後者則憎恨父母、憎恨世界，自稱沒「同理心」、不能感受他人的痛楚，把人生種種問題歸咎於偏心哥哥的父母。他自言孩提時童被迫學鋼琴，中學被父母送往澳洲讀書，卻遭歧視與被欺凌「說見一次打一次」，然後又被父母送回港後性格更顯孤僻，曾經想跟世界接觸卻被嘲笑收場，父親漠視他的訴求，母親常露出失望的表情，讓他只記著別人對他壞，「他們死了，我就得以重生！」他曾表示。

天下沒有甚麼比在孩子心裡種下仇恨的苗更可怕，仇恨讓他感覺孤立無助、讓他覺得被世界遺棄，你以為愛他寵他保護他管制他，他卻視你為仇人！像片中林海峰飾演的資深大律師在庭上說：「父母送佢去外國，佢讀唔成書，又叫佢返嚟；父母幫佢俾錢買樓；佢供唔起，又攞返佢層樓，呢啲唔係愛，係叫操控人生⋯⋯管教子女，每個人心中都有把尺，呢把尺無論長或短，從來都無法量度，但無論如何只有一個準則，就係愛。雞蛋與高牆，從來係雞蛋脆弱，但點諗到呢道高牆原來喺屋企？」給多少家長們當頭棒喝反思何謂「管教」！

今天為人父母者，想盡方法提早要子女學這學那，並把自己的期望強加於子女身上，當發現孩子表現有落差，露出一個失望的眼神時，又有否想過，這可能是迫孩子走上弒父殺母絕路的原因？假如、假如周凱亮的父母當初能够在平常生活中，多分享兒子的喜悅、多分擔他的痛苦、多看一眼、多關心一句、多擁抱一下，讓兒子體會真正的愛，或許這宗駭人的悲劇便不會發生，或許沒有《正義迴廊》這部把人性描寫得見骨見肉見血的電影！

作者簡介

鄧明儀為本港資深傳媒人、大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood （HKIM），視兒子為平生唯一的傑作。