幸福育兒365｜正義迴廊給家長反思何謂管教 鄧明儀：愛≠操控人生

撰文:鄧明儀



改編自2013年「大角咀碎屍案」的港產片《正義迴廊》最近口碑載道、氣勢如虹破票房3000萬大關,由麥東飾演的唐文奇其中一句對白「屈我啦!屈我啦!我無問題架我」更成為潮語,甚至被設計成WhatsApp Sticker,再次喚起大眾對此案的熱列討論:案發時才29歲的周凱亮到底是由什麼時候開始種下惡念,最後走上弒父殺母的不歸路?其35歲的同黨謝臻麒又是否案中所指的低智商及溫和純品,純屬被周凱亮操縱和誣陷呢?

《三字經》說「人之初,性本善」,關鍵看父母和學校能夠給予怎麼樣的教育?從研究所知,孩子是充滿仇恨還是直正善良,是魔鬼還是天使,70%取決於父母家教及早期教育;而自尊心受到傷害的孩子,長大後多半會焦慮不安、缺安全感、自信心低、欠同理心,甚至反社會人格,成為暴力犯的機會比一般人高29%。柏拉圖都說:「任何壞人也不是出於本意成為壞人的。」孩子本是一張白紙或一個空杯子,父母給他畫上甚麼就是甚麼,父母不給他裝正面就變成裝負面,父母說他行他就行,父母鬧他廢他就給你示範真正的廢。

案中的周凱亮及謝臻麒同是被世界遺棄的淪落人!前者與姊姊相依為命,是徹頭徹尾無人喜愛的可憐蟲,後來在新西蘭結識女子被騙光所有,回港三料自殺後被姊姊救回;後者則憎恨父母、憎恨世界,自稱沒「同理心」、不能感受他人的痛楚,把人生種種問題歸咎於偏心哥哥的父母。他自言孩提時童被迫學鋼琴,中學被父母送往澳洲讀書,卻遭歧視與被欺凌「說見一次打一次」,然後又被父母送回港後性格更顯孤僻,曾經想跟世界接觸卻被嘲笑收場,父親漠視他的訴求,母親常露出失望的表情,讓他只記著別人對他壞,「他們死了,我就得以重生!」他曾表示。

天下沒有甚麼比在孩子心裡種下仇恨的苗更可怕,仇恨讓他感覺孤立無助、讓他覺得被世界遺棄,你以為愛他寵他保護他管制他,他卻視你為仇人!像片中林海峰飾演的資深大律師在庭上說:「父母送佢去外國,佢讀唔成書,又叫佢返嚟;父母幫佢俾錢買樓;佢供唔起,又攞返佢層樓,呢啲唔係愛,係叫操控人生⋯⋯管教子女,每個人心中都有把尺,呢把尺無論長或短,從來都無法量度,但無論如何只有一個準則,就係愛。雞蛋與高牆,從來係雞蛋脆弱,但點諗到呢道高牆原來喺屋企?」給多少家長們當頭棒喝反思何謂「管教」!

今天為人父母者,想盡方法提早要子女學這學那,並把自己的期望強加於子女身上,當發現孩子表現有落差,露出一個失望的眼神時,又有否想過,這可能是迫孩子走上弒父殺母絕路的原因?假如、假如周凱亮的父母當初能够在平常生活中,多分享兒子的喜悅、多分擔他的痛苦、多看一眼、多關心一句、多擁抱一下,讓兒子體會真正的愛,或許這宗駭人的悲劇便不會發生,或許沒有《正義迴廊》這部把人性描寫得見骨見肉見血的電影!

