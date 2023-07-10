親子食譜｜中醫爸爸教整DIY低糖雪糕 不含乳化劑及反式脂肪

小朋友經常扭計想食雪糕？只要觀察一下市面上的包裝雪糕，就會發現其實不少都含反式脂肪、乳化劑等，容易影響小朋友日後成長，更有可能會引發心血管疾病、高血壓、代謝等問題。中醫爸爸分享自製雪糕的食譜，如果孩子想吃雪糕，自製雪糕便健康得多。他亦會跟女兒約法三章，避免孩子過度進食雪糕，家長不妨參考做法。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫爸爸分享的DIY雪糕材料簡單，可以加入不同的配料製作不同口味的雪糕，除了低糖，也完全不加入乳化劑及反式脂肪，小朋友吃雪糕也可以吃得健康。

（PhotoAC）

材料：

1. 鮮忌廉（Whipping Cream） 1L

2. 雲呢拿條或精油

3. 粟粉 1茶匙

4. 黃糖 3湯匙

5. 龍舌蘭蜜 5湯匙

朱古力味：加入黑朱古力脆粒

曲奇味：加入原塊曲奇餅

士多啤梨味：加入切粒士多啤梨

做法：

1. 如用雲呢拿條，刮出雲呢拿籽。

2. 放入鮮忌廉後，用小火慢慢煲，直至出現魚眼泡泡（不能大滾）。

3. 放入黃糖及龍舌蘭蜜直至完全溶化。

4. 粟粉加少許凍水開溶，加到鮮忌廉當中。

5. 預備小膠盒，放不同味道的材料到不同盒內；如朱古力味，曲奇味，士多啤梨味，攤凍才放冷格。

6. 大概3小時後，拿出來用匙羹攪拌一次。

7. 雪藏6-8小時就完成。

以上材料可以做8-9盒約150-180ml雪糕。因為沒有乳化劑，食用時需要10-15分鐘解凍，才容易挖出來。記得有鼻敏感、濕疹，虛寒狀況，不可食用。

（圖片來源：Facebook 中醫爸B - 馬琦傑醫師）

除此之外，中醫爸爸也與孩子約法三章：

1.每星期只可吃1次雪糕，每次只可吃一球 50ml 左右，不可和其他糖果或蛋糕一起食用，而且吃完要喝暖水

原因：過多糖份會令身體發育出現問題

2.不可吃市面上的包裝雪糕

原因：反式脂肪及乳化劑對身體出現影響

3.如有鼻敏感、肚痛，一律不可以食

原因：出現以上症狀，虛寒開始成病，是時候祛寒祛濕，不可加重病情，食療、熱療、浸腳、按摩做足才可以祛寒祛濕

作為中醫，一向不建議吃又凍又冰的乳劑品。不過，零食太多又太靚，對孩子來說非常吸引，所以教導孩子看營養成分才是上策。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》