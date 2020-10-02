兒童偏食｜午餐常吃剩要浪費？　3大建議助喚起對各種食物的興趣

在開學之初，家長們擔心孩子午餐的便當盒是否獲取足夠的營養，但是不少兒童常常選擇不吃午飯，甚至把便當帶回家丟棄，這不僅讓父母挫敗感，更不用說浪費食物了。如果長期發生可能令人氣憤，專家建議把握晚餐可與孩子吃飯的時間，讓孩子建立對健康食物的認知，提高對新食物的接受度。

讓小孩不再偏食的3個方法：

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午餐吃的營養均衡，不僅身體發育好，還能保持敏銳！在開學之初，家長們擔心孩子午餐的便當盒是否獲取足夠的營養，但是不少兒童常常選擇不吃午飯，甚至把便當帶回家丟棄，這不僅讓父母挫敗感，更不用說浪費食物了。如果長期發生可能令人氣憤，專家建議把握晚餐可與孩子吃飯的時間，讓孩子建立對健康食物的認知，提高對新食物的接受度。

1. 打造健康午餐 多與孩子談論營養

根據克里福蘭醫學中心，在過去的30年，隨着肥胖人數不斷增加，肥胖隨之而來可能延伸社會問題，因此兒童每天吃到的食物是否健康、均衡極其重要。特別是今年疫情期間，有些學生可能有機會在某些天進行遠程學習，這意味着在家中享用午餐變多了，這對於家長來說是一個很好的機會與孩子談論營養、食物、份量和整體健康的時候。兒科營養師Jennifer Hyland說，兒童時期建立良好的飲食習慣，不僅能減少兒童肥胖問題，還能增強免疫力，有效預防疾病。

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2. 增進食物接受度 晚餐比午餐更適合

但是，令許多家長困擾的是，許多孩子會挑食物，那麼要怎麼讓他們願意吃下美味又營養的便當，而不是選擇垃圾食物呢？Jennifer Hyland對此表示，如果學校午餐是唯一的選擇時，不妨與孩子坐下來一起瞭解學校提供的午餐菜單，這是一個很好的機會去引導孩子為什麼選擇這些食物可能更健康，並且讓他們參與討論，從而讓他們增加對這些食物的接受度。

如果是攜帶家中便當，不妨花點時間列一份令人愉快的食物清單，製作成彩色的圖表，使之成為一個有趣的選擇，然後把清單上的食物轉為實際的午餐。不過，依據verywellfamily，如果想要孩子嘗試新食物，專家建議相對午餐，晚餐是一個比較好的時機，因為可以藉由一起吃飯時談論它，鼓勵孩子讓他對新食物的接受度提高。

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3. 製作小份量午餐 準備健康點心

不曉得午餐要吃什麼嗎？根據verywellfamily，像是雞肉炒蘆筍飯、烤豆腐麵、三治等食譜都是打造美味午餐的好選擇，專家提醒，如果孩子有出現不想吃午餐或者把午餐帶回家情形，請耐心等待，不要讓吃午餐變成不愉快的經驗，與其費力爭吵，不如和孩子聊聊在學校可能發生的事情，在可以努力的範圍之下，可改成小份量的精簡午餐，並提供他們豐盛的早餐和健康的課後點心。

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