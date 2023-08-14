兒童常見3大錯誤姿勢 成因竟是身體肌肉力量欠佳、柔軟度不平衡?

脊柱側彎問題常常是家長們擔心的事，尤其是看到小朋友以奇怪的姿勢使用手機或看電視時，便開始憂慮孩子脊椎發育的問題。隨著電子產品的普及，寒背和側彎問題的確比較普及，但大部分的成因都是因為身體肌肉的力量和柔軟度不平衡而導致，並不是骨骼本身的問題，所以大部分小朋友側彎問題都可以靠運動或手法治療來改善。

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



常見的錯誤姿勢

1. 盆骨前傾

首先比較常見的姿勢是盆骨前傾，即下腰椎的彎曲弧度過大，導致盆骨往前傾倒。家長可以從小朋友的側面觀察，看看小朋友的肚子會不會往前頂，而下腰側向前過分拱起。

圖片來源：justwell

2. 頭部前傾

其次是頭部前傾，比較常見在過分低頭或經常使用電腦的小朋友身上。家長也可以從側面觀察，從耳垂位置延伸下來看看是否跟肩膀形成垂直線。如果耳垂明顯比肩膀的位置前，小朋友便有可能有頭部前傾的問題。

圖片來源：ironspinechiropractic.

3. 寒背問題

另外還有寒背問題，即兩邊肩膀向前傾，並且上背呈拱形。家長可以讓小朋友站立並雙手各拿一支筆，然後從前方觀察筆尖的方向。如果筆尖朝前，說明雙肩沒有前傾問題，但如果筆尖向內指，說明小朋友可能有寒背問題。

圖片來源：vitalitychiro

大部分上述的姿勢問題都與小朋友自身肌肉狀態不平衡導致。例如盆骨前傾可能是因為小朋友的腹部核心肌肉力量不夠，加上下腰背的肌肉過緊，便會把盆骨牽引至前傾的狀態。而寒背或頭部前傾的問題，通常側是因為前頸肌肉及上背肌肉力量不夠，或後頸肌肉和前胸肌肉過緊而導致。要幫助小朋友解決問題，家長可以跟小朋友進行一些親子運動，在玩耍的同時協助小朋友訓練肌肉。

《本文資料由註冊物理治療師吳倩儀Jadee提供》

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

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大部分小朋友的姿勢問題都與自身肌肉狀態不平衡導致，除了叫小朋友保持良好坐姿和站姿，家長也可以跟小朋友進行一些親子運動，在玩耍的同時協助小朋友訓練肌肉。現時很多小朋友都喜歡看電視或使用電子設備去玩遊戲甚至做功課，導致大部分的時間都是坐立的狀態。這樣會令小朋友核心肌肉的強度不足，增加盆骨前傾的風險。

1. 運用肩胛骨及胸前的肌肉，改善寒背問題

家長可以讓小朋友先用雙有捉住你的小腿，然後家長再提起小朋友的雙腳。期間要提醒小朋友的肚子不可以向下跌，從而刺激核心肌群的運用。此外雙手需要用力撐起身體的重量，這樣可以刺激小朋友運用肩胛骨及胸前的肌肉，改善寒背問題。

家長的腳前甚至可以擺放一些玩具讓小朋友去單手觸碰，增加難度。

家長可以讓小朋友先用雙有捉住你的小腿，然後家長再提起小朋友的雙腳。期間要提醒小朋友的肚子不可以向下跌，從而刺激核心肌群的運用。此外雙手需要用力撐起身體的重量，這樣可以刺激小朋友運用肩胛骨及胸前的肌肉，改善寒背問題。(相片由受訪者提供)

2. 刺激核心肌肉、背肌活動、訓練平衡力

此外，家長還可以用雙腳拖著小朋友的盆骨，並捉住小朋友的雙手作支撐，形成一個超人在空中飛的姿勢。這個動作的趣味性較高，同時可以刺激小朋友的核心肌肉和背肌活動，以及訓練小朋友的平衡力。對於家長來說，也可以是一個很好的核心肌肉運動。