簡易食譜｜日式人氣水果三文治　附水果儲存貼士　非即食唔好咁做

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-06-05 16:00

雖然還未到7月，但天氣已炎熱到令人透不過氣來。根據天文台資料，截至5月19日已錄得7日「熱夜」，已打破 1884 年有記錄以來 5 月最多熱夜紀錄。天氣熱，大人細路都容易冇胃口，媽媽們不妨學下這位日本媽媽，以水果製作超可愛的三文治。同時亦會教教大家如何儲存水果，要食得健康安心，即睇以下貼士。

水果三文治賣相十分吸引。(IG @hoshitae_)

這位居住在東京的媽媽育有兩名兒子，其中小兒子正值反叛期，並且有偏食習慣。她不時在社交平台（IG @hoshitae_）分享每天為孩子預備的便當，賣相均十分精緻！她更以奇異果、士多啤梨、提子等，自製可愛的鬱金香、太陽花三文治，製法亦相當簡易！

按下圖即睇鬱金香三文治卷製法：

+ 3 + 3 + 3

按下圖即睇車厘子、橘子及提子三文治製法：

+ 4 + 4 + 4

按下圖即睇鬱金香三文治製法：

+ 3 + 3 + 3

水果各有不同營養價值，同時有些糖分偏高，有些則小孩不宜多吃，先了解水果特性，再進食合適的份量，自然能讓一家小細食得安心又健康！

按下圖了解水果營養：

天氣炎熱，水果很容易變壞或爛掉，於是不少人都會直接把它們放進雪櫃，以為這樣是最理想的儲住方法，但原來好似蜜瓜、西瓜和榴槤等水果，在未開之前是不需要放進雪櫃。至於其他水果，也各自有它們最理想的儲存方式，大家要注意啦。

按下圖即睇夏日水果儲存貼士：

+ 6 + 6 + 6

夏日必備：迷你榨汁杯唔使$100性價比高！

炎炎夏日，飲杯凍涼果汁，的確是健康又透心涼！「1人前」自私飲，不妨入手一個大約250ml份量的榨汁杯，方便快捷，隨時可飲到新鮮果汁。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/05)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！