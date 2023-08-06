親子台灣遊｜日本人氣Xpark水生公園駕臨！新穎體驗豈只去睇魚魚

北台灣近年最人氣的室內旅遊景點莫過於來自横浜八景島的「Xpark」了！從2020年盛大開幕至今已經快滿三年，那麼為甚麼Xpark仍然如此受歡迎呢？因為Xpark不僅擁有夢幻美麗的園區，更重要的是，Xpark豐富的內容和日式職人精神所提供的精緻細節，讓遊客能夠被圈粉並且一來再來！而Xpark館方並沒有就此駐足原地，還在不斷的進化中，更在新年度為自己許下新目標，邀請了多位觀客化身成特派員體驗館中設施，提供最誠實的心聲，企盼能打造出會進化，且擁有溫度的水生公園！



台灣的Xpark水生公園是一個洋溢着海洋魅力的親子旅遊景點！（按圖了解）

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從橫浜到桃園青埔，Xpark你來過了嗎？

台灣水生館Xpark為台灣首座新都會型的水生公園，是台灣與日本西武集團旗下横浜八景島水族館耗時了將近5年所規劃打造，創造出360度的沉浸式水族展覽空間，翻轉了民眾對水族館空間的印象。

參觀者可以藉由五感體驗不同地區的水生生態，不僅僅是視覺，聽覺與嗅覺也能夠根據不同的展區，感受到身臨其境的氛圍，例如走進「福爾摩沙」展區中，聽見由宮崎駿御用的作曲大師久石讓為Xpark量身打造的專屬樂章，並能夠嗅到特別的清香氣味；在「雨林探險」展區中，則能感覺到空氣中帶點濕度，並且可嗅到泥土的氣息，有別於其他水族館有時難免聞到腥臭的環境，Xpark透過最新科技與嚴謹的後場管理，打造出能讓人舒心觀看的饗宴，特別是在疫情解封後，更能輕鬆「聞」到Xpark的魔鬼細節。

除此之外，Xpark更有着人氣可愛的麥哲倫企鵝、國王企鵝、斑海豹、水豚等深受大小朋友喜愛的動物，以及還原台灣東海域生態的巨大水族觀景窗，還有受到網美喜愛的夢幻的水母萬花筒展區等各式各樣能近距離邂逅水生動物的環境，讓Xpark甫開幕便風靡全台！

漫步在Xpark時，能聽到日本配樂之神久石讓的作品外，還能夠配合APP「LINNÉ LENS 即時生物圖鑑」操作，隨時掃描展區所見的各種生物，透過AI的辨識技術，深度認識在眼前活動的每個大小物種，對於寓教於樂也絕對是一大助益！不僅如此，親子共遊的旅客們也能在「虛實互動」大展創意塗鴉出屬於自己的海洋動物們，並且將自己獨一無二的創作投進科技藍海中，動動小手消滅海洋垃圾怪獸，不僅趣味也能增加孩童的創意力與對環境保育的意識。

此外，Xpark還有超萌「Xcafe by PRONTO」咖啡廳與超推坑的紀念品專賣店，在咖啡廳中享受可愛拉花的企鵝拿鐵時，能一邊尋找時不時穿梭在大水管間飛翔企鵝的俏皮蹤跡。而離開時別忘了要去逛一下紀念品專賣店，不用搭飛機就能買到來自日本的土產以及各個實用又充滿設計感的聯名商品，當然還有目前最人氣的彩票抽抽樂，看看自己的運氣，能不能把限量稀有的造型玩偶帶回家！

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加深與自然的連結．在Xpark相遇有溫度的海洋魅力

長久在都市叢林裏生活的我們，是不是許久沒有與大自然產生連結了呢？Xpark不只是提供了我們拍美照的機會，更是致力於將這份心力能確實的回饋給大自然以及教育事業。Xpark來到台灣後，便積極投身環保與教育的任務中，實踐了Xpark的精神：「創造不同以往，未知的感動體驗」。

館方不僅細心設計出除了欣賞外還能深度認識水生生態的展區，同時為了達成今年的自我期許──打造有溫度的Xpark，也參與了海龜救援、淨灘活動，並投身藻礁與偏鄉海洋教育、簽訂野生動物救援MOU等社會公益活動。

Xpark也透過了自身展區作為載體，積極推廣海洋保育的理念，例如近期的【復刻未來．AI海洋名畫特展】中以AI繪圖結合歷史上的繪畫巨匠，描繪出使人怵目驚心的塑膠海洋之景，為人們帶來具有啟發性的警世繪卷，在館方的執着信念下，Xpark不單單只是一個水族館，更是能讓人與有溫度的海洋進行聯繫的空間。

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真實互動與傾聽，打造會進化的水生公園

然而作為一個吸睛熱門的水生公園，Xpark自然也受到許多外界的嚴格的檢視，為了讓館區能持續進化，也期望能實踐打造溫度水生公園的願景，Xpark目標能成為對親子家族遊客更友善的園區，今年首次邀請多位旅客帶着自家寶貝們走訪水生園區與後場，成為Xpark特派員深入體驗，並在旅程結束後傾聽特派員真正的心聲與誠實建議，在之後打算針對這些建議作出修正。

本次Japaholic編輯部也隨行拍攝，忠實紀錄在Xpark參觀的各組特派員的參觀行程，以及旅程結束後的回饋訪談。

在訪談中，Xpark特派員們對於親子空間相關的項目紛紛給予好評，例如幼兒的推車動線規劃得宜，無障礙相當好帶着推車到處趴趴走，對於展區的電子清晰的說明看板也給予好評，避免家中大寶無心隨口一問，爸媽卻答不出的窘境。

此外Xpark特派員也表示，在學齡前的孩子對於能看見遼闊的魚群的缸體與繽紛的水母區也是一種視覺刺激，能激發孩童創造力，且讓特派員媽咪們心動還有在廁所中哺乳室的數量與空間很夠，且在各個展區，也能看到充滿熱情與親切的服務員，整體的印象相當優秀。

當然，眼尖的Xpark特派員也提供了相當實用的建議與回饋，例如許多特派員都提到了在出口區附近的參觀動線設計較容易混淆，會迷路找不到方向，更害怕不小心走去出口就進不了園區會很苦惱，希望在標示上能更加改善。而細心的媽咪特派員也提供了咖啡廳菜單上的建議，認為菜單可以更加多樣性，也能添加給1歲前幼兒適合的原型清淡食物。

其中一位愛血拚的Xpark特派員則是嚴格的給予了園方紀念專賣店販售物還不夠勸敗的評價，建議可以像主題樂園那樣販賣在逛園區就能使用的造型帽子、扇子或是幼童熟悉的卡通角色的合作等等實用建議。當然也有不少特派員許願希望票價能夠再實惠一些，也希望在假日時園方能更妥善控管人流，畢竟過度擁擠的話，設計得再好的水族館都無法盡興。

一起幫助Xpark進化！帶着家中寶貝來暢遊

不曉得讀者是否去過台灣的Xpark了？看完了特派員的心得與建議是否也有同感或者有不同的想法呢？Xpark邀請大家一同陪伴Xpark進化，在今年不妨安排一趟在都會中與海洋邂逅的旅程，體驗Xpark的海洋魅力以及成長軌跡吧！

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