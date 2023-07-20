Bob細仔幼稚園畢業 太太感動分享三年正面轉變：由内向變活潑開朗

撰文：小山
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林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）育有四名孩子，幼子林道申（Jaye）今年7月正式從幼稚園畢業，9月將升上小學。Pearl近日在社交平台分享Jaye就讀幼稚園三年來的成長與正面轉變，當中最大轉變就是由慢熱變得活潑開朗，令身爲媽媽的Pearl非常感動。她期待著兒子升上小學後能夠茁壯成長。

Bob的細仔Jaye於7月初參加幼稚園畢業典禮，完成小人兒其中里程碑，身爲父母的Bob和太太Pearl當然有出席典禮見證兒子戴上四方帽，更與同學們唱歌跳舞表演，Pearl表示小朋友非常可愛，感到非常自豪。

細仔Jaye K1時慢熱、内向 常哭着不肯進學校

在畢業典禮完結後，Pearl又再社交平台分享兒子上幼稚園這三年來的轉變。她坦言，Jaye就讀K1時，是一名很慢熱和内向的孩子。「每當他到學校門口時，總是會哭着不肯進去。」Pearl看見孩子不願意上學，難免擔心他無法適應學校環境和課程。幸有幼稚園老師的耐心教導，兒子終於逐漸適應校園生活，「在K2的時候，他已經不再哭著進校園了，但是他依然是一位慢熱的小孩子。」

升上K3後，Bob跟Pearl都留意到兒子有很大的轉變。Jaye不再慢熱和内向，反而變得很開朗活潑。「有時候還可以看到老師在課堂上問他問題，他總是會笑著回答，讓全班的同學都非常喜歡他。」

孩子需時間和耐心適應 勉勵家長給予足夠鼓勵、支持和關心

相信Jaye的情況令不少父母產生共鳴，Pearl覺得，每名孩子都需要時間和耐心適應校園生活。「我們作為家長，需要關心和支持他們，在他們遇到困難的時候，給他們足夠的鼓勵和幫助。」她相信，孩子最終能夠成長為一名自信和開朗的人，享受每天的課堂。暑假完結後，Pearl指這名家中「四少」就會升上小學，她也祝福所有孩子能夠在學校茁壯成長。

來源：黃乙頤IG @pearlwong

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