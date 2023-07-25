生冷飲食損耗脾胃 長遠引致疲倦、食慾不振 中醫呼籲轉食消暑水果

炎炎夏日，相信大多數人進餐時都會選擇冰凍的飲品。然而中醫總是不厭其煩地呼籲大家戒生冷。究竟是否過往的氣候不像時那現在這麼熱，人們根本不需要降 溫，以致形成傳統醫學「戒凍飲」的思維？這種說法又是否已經不合時宜？ 雖然近年全球氣溫的確因溫室效應異常加劇而普遍升高，但在此之前，也 有天氣炎熱的時候，才會衍生出避暑山莊等對應方法，甚至古代文獻中還有夏 天製造冰塊的記載。所以並不是因為以前較清涼，而出現戒生冷的說法。

本文作者：香港中華基督教青年會基佑綜合醫務中心 註冊中醫師高琳



話說回來，到底冰凍的食物能不能吃？

中醫理論中，飲食與脾胃的關係最大。「五味入口，藏於胃，脾為之行其 精氣。」(《內經》)飲食水谷是生成氣血的物質基礎，即人賴以維生的根本。 而飲食水谷的運化由脾所主，因此脾被稱為後天之本、氣血生化之源。只有脾 的運化功能強健，機體的消化吸收功能才會健全，從而化生氣血津液，使全身 臟腑組織得到充分的營養。脾的運化需要陽氣，所謂「脾有一分之陽，能消一 分之水谷；脾有十分之陽，能消十分之水谷」(《醫原》)。生冷的飲食會損耗 脾胃的陽氣，長遠令機體消化吸收功能失常，出現腹脹、大便爛、食慾不振以 至疲倦、消瘦等氣血不足的病理變化。

此外，中醫亦講究 「人與天地相應」。人和自然是一個整體。當自然環境 發生變化時，人體隨之會發生變化。所以人應當順應自然季節的改變，夏天陽 氣旺盛，便要順應陽氣的生長，不宜過用寒涼，以免陽氣閉塞。酷熱固然難耐 ，但大自然同時為我們預備了時令瓜果，好好運用當造的食材便可以消暑。

說到最後，戒生冷與許多其他事情一樣，往往知易行難，但知道起碼比不知 道好吧。如有意了解更多，香港中華基督教青年會於油麻地設有中醫門診服務 ，詳情可致電2577 9375或瀏覽www.ymca.org.hk/kyimc。

本文作者：香港中華基督教青年會基佑綜合醫務中心 註冊中醫師高琳