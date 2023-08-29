陳倩揚分享6款開學早餐食譜 教用一款食材取代忌廉製健康Pancake

撰文：小山
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陳倩揚推出的三本低醣飲食著作大受歡迎，育有三孩的她也相當關心孩子健康均衡飲食。陳倩揚於社交平台分享過6款為小朋友設計的開學早餐食譜，當中提供準備食材的貼士和烹調步驟，大部分食譜更可以10分鐘完成，非常簡易方便。開學早餐款式多樣化，相信能迎合不同小朋友的需要。
（資料獲陳倩揚授權轉載）

陳倩揚分享的6款早餐包括黑芝麻窩夫配滑蛋、煎蛋薑黃雞扒配粟米白汁意粉、士多啤梨pancake、芝士蛋排包Panini和蜆肉味噌蕎麥麵，總有款式合小朋友心意，吃完上學更醒神！小朋友嗜甜，其中一款開學早餐士多啤梨pancake，陳倩揚就教授家長以Greek yoghurt（希臘乳酪）取代忌廉，小朋友就吃得更健康。

黑芝麻窩夫配滑蛋

窩夫材料（約2塊）：

低筋麵粉 100g

奶 100g

原糖 2茶匙

鹽 1/3 茶匙

黑芝麻粉 適量

無鋁Baking Powder 半茶匙

蛋 一隻（早餐適用）

準備貼士：睡前將窩夫漿攪拌好，放雪櫃備用。早上只需要預熱窩夫機，再炒蛋即可。

煎蛋薑黃雞扒配粟米白汁意粉

準備貼士：粟米白汁早前煮好預備幾份冰磚放冰格，朝早準備早餐時翻熱便可。可按喜好加入芝士。雞扒放氣炸鍋，165度18分鐘、180度3分鐘，法邊豆滾水快灼3分鐘。

士多啤梨Pancake

Pancake材料：

低筋麵粉 100g

奶 100g

原糖 2茶匙

鹽 1/3 茶匙

黑芝麻粉 適量

無鋁Baking Powder 半茶匙

蛋 一隻（朝早先落）

準備貼士：用Greek Yogurt（希臘乳酪）代替忌廉。

櫻花蝦雜菌炊飯加煎蛋配蕃薯

準備貼士：炊飯用電飯煲預煮模式，較好時間一開食得。蕃薯同樣前一晚蒸好，早餐可以選擇凍食或放飯煲裏暖一暖。

芝士蛋排包Panini

材料：喜愛嘅麵包、芝士、蛋、沙律菜、蕃茄、牛油

蜆肉味噌蕎麥麵

材料：急凍蜆肉、蕎麥麵、三色豆、海帶芽、味噌湯

+1

《本文內容獲陳倩揚授權轉載》

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