水果可以單獨當早餐嗎？營養師教最佳營養早餐組合是這三類食材

經過一晚睡眠，我們身體消耗了不少能量，因此食用豐富的碳水化合物，如麵包、麥片、粟米片、麵條、番薯等，可快速為小朋友補充身體的能量，以助開啟一日的活動。碳水化合物的攝取亦有助小朋友集中精神，有利於提高學習效率。

本文作者：吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)



水果主要提供膳食纖維 不能單獨當成早餐

而水果主要提供膳食纖維、維他命和抗氧化的植化素及果糖，單獨當成早餐食用難以滿足身體的能量需求。另外，早餐也應盡量配合蛋白質食物，如牛奶、芝士、雞蛋、豆漿，有助合成荷爾蒙、肌肉、骨骼，能維持生理功能與新陳代謝。

早餐若搭配水果 應是如何選擇？

藍莓、草莓、香蕉、提子等較軟身的水果適合早餐食用，主要含較多水溶性纖維及容易快速咀嚼吞嚥，準備功夫也比較少，讓家長和小朋友可以簡單吃完早餐就去上班上學。

不過，食用水果時要注意糖分攝取。一般建議兒童每天進食１至２份水果，一份水果約80克，6至12歲兒童應每天進食最少80至160克水果。

「一份水果」約等於 ﹕

• 兩個小型水果（如﹕ 李子／布冧、奇異果）

• 一個中型水果（如﹕ 橙、蘋果、柑）

• 半個大型水果（如﹕ 香蕉、楊桃）

• 半碗水果塊（例如﹕ 西瓜、蜜瓜）

• 半碗顆粒狀水果（如﹕ 提子、荔枝、車厘子、士多啤梨）

• 四分一碗沒有添加糖或鹽的果乾（例如﹕ 提子乾、西梅乾）

• 四分三杯（約180毫升) 沒有添加糖的純果汁（例如﹕ 鮮橙汁連果肉）

（但果汁的糖分含量較高，膳食纖維較低,家長應盡量鼓勵孩子進食原個水果）

＞參考連結＜

營養師教最佳的營養早餐組合



最佳的營養早餐組合是「碳水化合物＋蛋白質+水果」的搭配。

例子：

芝士雞蛋三文治 ＋ 草莓

香蕉牛奶麥片

高鈣豆漿＋饅頭＋藍莓

牛奶＋兒童早餐穀物＋提子

瘦肉時菜湯麵＋蘋果

番薯＋烚蛋＋橙

《本文資料獲吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)授權轉載》

作者簡介：

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。