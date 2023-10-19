霜降24節氣｜宜平補及生津潤燥食物為主 附6款生津清熱湯水食譜

霜降是秋天最後一個節氣，意味秋天即將結束，快要踏入冬季。香港平均氣溫高於内陸地區，所以霜降很少結霜，氣溫則會明顯下降。進入深秋，霜降時節陽氣逐漸收斂，陰氣開始增長，人體隨著天氣的轉變，亦進入了陰盛陽衰的趨勢。

撰文：註冊中醫師陳倩如



秋冬是進補身體的好時機，民間有著「補冬不如補霜降」的說法，所以霜降的進補尤其受到重視。霜降正值秋季尾聲，應以「平補」為主，著重生津潤燥。此時候如果大力溫補，容易補過頭導致上火，耗損身體津液，弄巧反拙。過量進食辛辣食物也會令身體更加燥熱而上火。

除了飲食上要多進食生津潤燥的食物，霜降時節也要注意心理健康。踏入秋季，日照時間減少，加上花草樹木逐漸凋落，容易情緒低落。秋天在五行中屬金，金克木而肝屬木，肝氣受到抑制，導致情緒波動。所以趁著秋高氣爽的好天氣，可以多點到戶外走走，曬曬太陽，保持肝氣舒暢，有助身心健康。

霜降推薦湯水：粟米雪梨馬蹄排骨湯（4人分量）

以下介紹的粟米雪梨馬蹄排骨湯適合乾燥的秋天服用，對於平時愛吃辣的朋友尤其合適，有生津清熱潤肺的功效，

材料：（4人分量）

排骨1斤、粟米1條、雪梨1個、馬蹄150克、蜜棗3粒

做法：

1. 材料洗淨，馬蹄去皮，雪梨去皮去芯，粟米去皮切塊。

2. 排骨汆水。

3. 全部材料加入4升水，水滾後轉細火，煲1小時即可享用。

粟米性味平和，可以調中健胃、益肺寧心；雪梨清心潤肺，可以舒緩秋天乾咳症狀；馬蹄入肺經，有清熱生津、潤肺化痰的功效。

註冊中醫師陳倩如

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霜降飲用湯水：

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