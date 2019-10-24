【霜降湯水】中醫教煲秋末入冬湯水　潤肺抗病增強抵抗力

今日（24日）是廿四節氣中的「霜降」，含有天氣漸冷、開始降霜的意思，是秋季的最後一個節氣，一般來說此時中國大部分地區都能感受到變涼與寒意，夏季的酷暑全消，沿海地區颱風季節也跟著結束。兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手表示推降霜至入冬前，不宜服用補身及寒涼食療，建議在家中煲一款湯水，一星期飲用一次有效潤肺抵抗小兒常見的手足口及呼吸道疾病。 攝影：許珞珩

（資料圖片） 此時節不宜寒涼及進補 李醫師說雖然霜降對於南方地區如香港來說影響不大，只在北方很多地方也有初雪出現，但在傳統中醫學上，也可以在煲一些針對此節氣的湯水飲用，增強抵抗力。李醫師說：「北方氣溫在霜降後明顯會變動，南方可能要去到立冬才開始較涼、較凍。但在南方未正式入冬之前，也有一些特徵，就是早、晚會特別涼，中午會特別熱， 而且濕度和乾燥程度變化非常大，所以去到這個季節是不能太補，亦不能太涼，這就是即將入冬之前的一個變化。」

（VCG圖片） 乾濕度相差大需潤肺 李醫師表示，我們居住在南方地區，這個階段的天時會有以下特徵：「首先是手足口傳染性疾病、一些感冒氣管炎、肺炎在這個階段會特別多，正正就是溫度變異較大、乾濕度變異較大所致，這對個肺造成一定性影響。 所以小朋友的皮膚、氣管、呼吸道、鼻......一概也與肺部起了一個非常之大的關係，所以要針對這些問題，一般要以潤肺為主， 因為在中醫角度，肺是特別怕乾燥、炎熱的狀況，所以這個秋尾到初冬的階段， 一定要以潤肺為主。」

通草 三錢 適合兩歲或之前兒童飲用 材料：

通草 3錢

淡竹葉 3錢

生熟薏米 各3份1襾 煮法：3碗水煲成5至6安水用作開奶



李醫師：「 這也是可以針對及預防秋燥、霜降至到立冬之間氣管、預防感冒， 一個比較簡單的方劑。」



乾魚腥草1両 適合幼稚園至初小階段 材料：

新鮮魚腥草四両或乾魚腥草1両

南北杏 1両

生地 1両

瘦肉 適量 （可加入少許蜜棗及鹽調味）

煮法：

如平時煲湯一樣，沖洗一下材料放入滾水煲45分鐘即可。 李醫師：「 由秋天霜降至到立冬之間， 一星期飲用一次，功效可預防呼吸、氣管等問題、 手足口及皮膚上問題。」



龍脷葉 適合小學、中學及成人飲用 材料： 新鮮龍脷葉四両或乾身龍脷葉一両 南北杏 2両 黨參 半両 瘦肉 適量 （可加入少許蜜棗及鹽調味） 煮法：3公升水大概煲成1公升，全家人可以飲用，一星期一次。 李醫師：「可以針對氣管和提升免疫系統，預 防小朋友不要太容易感受到疾病及感冒。」