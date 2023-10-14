中醫教煲姫松茸紫准山海玉竹雞湯 增強免疫力/健脾益肺/補氣養陰
撰文：糰子
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現在流感肆虐，孩子抵抗力較弱，很容易會生病。中醫推介一款湯水「姫松茸紫准山海玉竹雞湯」，可以增強身體免疫力，亦有促進胃腸道消化、健脾益肺、補氣養陰的功效，一般體弱老人家和小朋友都適合飲用。
（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
姫松茸紫准山海玉竹雞湯功效
姬松茸：性平味甘，扶正補虛之效；而營養學家指出姬松茸能促進胃腸道消化、對抗癌症、控制體重。
紫淮山：有助增強人體免疫力，健脾益肺
海玉竹：潤肺健脾、補氣養陰
材料：
姫松茸 100g
紫准山 100g
海玉竹 100g
雞（去皮） 1隻
积實 5g
做法：
1. 雞洗淨出水
2. 紫淮山洗淨切塊
3. 姫松茸浸30分鐘
4. 枳實海竹頭浸10分鐘
5. 用8L 把所有材料滾30分鐘，放入真空煲焗2小時即可
注意事項：
1. 如果沒有新鮮紫淮山，可用2湯匙紫淮山粉代替
2. 感冒不能食用
其他提升免疫力方法：
1. 飲食控制，重點清淡及控制食量
2. 飲食適當添加補脾補腎元素
3. 注意穿衣，孩子穿得太多、太少都不適宜
4. 多加運動，出汗後緊記抹汗
5. 睡前浸腳（春夏用疏肝祛濕；秋冬用補腎排寒）
6. 充足睡眠 （10點前睡到第二天早上7點，沒有扎醒的）
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》