中醫教煲姫松茸紫准山海玉竹雞湯 增強免疫力/健脾益肺/補氣養陰

現在流感肆虐，孩子抵抗力較弱，很容易會生病。中醫推介一款湯水「姫松茸紫准山海玉竹雞湯」，可以增強身體免疫力，亦有促進胃腸道消化、健脾益肺、補氣養陰的功效，一般體弱老人家和小朋友都適合飲用。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



姫松茸紫准山海玉竹雞湯功效

姬松茸：性平味甘，扶正補虛之效；而營養學家指出姬松茸能促進胃腸道消化、對抗癌症、控制體重。

紫淮山：有助增強人體免疫力，健脾益肺

海玉竹：潤肺健脾、補氣養陰

材料：

姫松茸 100g

紫准山 100g

海玉竹 100g

雞（去皮） 1隻

积實 5g

姫松茸紫准山海玉竹雞湯材料（圖片來源：Facebook 中醫爸B - 馬琦傑醫師）

做法：

1. 雞洗淨出水

2. 紫淮山洗淨切塊

3. 姫松茸浸30分鐘

4. 枳實海竹頭浸10分鐘

5. 用8L 把所有材料滾30分鐘，放入真空煲焗2小時即可

注意事項：

1. 如果沒有新鮮紫淮山，可用2湯匙紫淮山粉代替

2. 感冒不能食用

（圖片來源：Facebook 中醫爸B - 馬琦傑醫師）

其他提升免疫力方法：

1. 飲食控制，重點清淡及控制食量

2. 飲食適當添加補脾補腎元素

3. 注意穿衣，孩子穿得太多、太少都不適宜

4. 多加運動，出汗後緊記抹汗

5. 睡前浸腳（春夏用疏肝祛濕；秋冬用補腎排寒）

6. 充足睡眠 （10點前睡到第二天早上7點，沒有扎醒的）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》