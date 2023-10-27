大閘蟹｜多食傷脾胃 中醫推介四種方法減輕胃寒不適 附解蟹毒茶飲

蟹季已經開始一段時間，各位是否知道自己適合吃大閘蟹嗎？如何吃大閘蟹才不影響健康？吃了大閘蟹後，又有甚麼食療可以「中和」其對身體的影響？中醫師為大家分享減輕吃大閘蟹後胃寒不適的方法，亦推介一款茶飲解蟹毒。

文章授權：許懿清中醫師



中醫認為大閘蟹性寒、味鹹，入肝、胃經，多食易傷脾胃。另外，濕疹患者不宜吃大閘蟹，容易皮膚過敏者請勿多吃；體質偏寒者，如手足冰冷、怕冷氣、畏風，容易受涼者，也不宜多吃大閘蟹；高膽固醇患者最好盡量少食；孕婦和坐月媽媽也不宜進食。

以下4種方法有助減輕吃大閘蟹後可能引致的胃寒不適：

1. 蒸蟹時可多用紫蘇葉同蒸，紫蘇性溫、味辛，能解魚蟹毒，是中和其寒性的良伴，紫蘇葉解蟹毒的效果很好

2. 吃蟹時佐以醋、薑等溫性配料，既可中和蟹的寒性，也有助消化

3. 有些人在短時間內吃多了高蛋白質食物，會感到脘腹脹悶，這些消化力弱者，可在吃蟹時喝少許陳醋，改善不適

4. 另外，中醫也認為柿是寒涼之物，所以柿與蟹同食，易令人腹瀉及胃腸不適，有些脾胃弱者在同時進食柿與蟹後，很容易出現腹痛、嘔吐、泄瀉等症狀。吃蟹時不要喝冰水、飲凍茶，吃蟹後也不要食雪糕及吃梨，否則有妨消化，甚至會造成肚痛、腹瀉、嘔吐。

以下推介的茶飲有助解蟹毒及袪除寒氣：

蘇葉生薑茶

材料：

紫蘇葉 1.5錢，連皮生薑3片，水1000毫升

煮法：

全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改中火煮10分鐘，隔渣取茶即成

服法：

吃蟹後溫服一次，若翌日仍感少許不適，可再服一劑。如仍有不適應盡快求醫

功效：

幫助消化、袪寒解毒、暖胃和中

資料獲許懿清中醫師授權轉載