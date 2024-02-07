焗爐清潔｜梳打粉白醋「3大神物」可清陳年油垢！辟味就要這樣做

焗爐是家裏必備的電器，除了能烤出香噴噴的麵包之外，同時也可以烤肉和蔬菜類。不過，焗爐容易留下食物的殘渣，長期沒有清理容易堆積油漬與髒污。對此，台灣林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈在《健康2.0》的影片中分享正確的清洗方式，只需準備3神物「百潔布」、「白醋」和「梳打粉」就能輕鬆將焗爐洗乾淨。



譚敦慈表示，在清理焗爐時，首先必須將可以拆下來的零件全部拔下，接着拿着百潔布和抹布刷焗爐內外部，若是髒污較不嚴重的地方，可以簡單以抹布擦拭即可。譚敦慈提醒，發熱的部分只能用擦拭，並且需等焗爐完全冷卻才能處理。

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另外，譚敦慈說，焗爐底盤若是沾上了陳年黑垢，可灑上大量梳打粉，先加點水簡單刷洗，靜置一段時間再倒上白醋，兩者起泡後，接着用百潔布刷一刷，最後沖水即可除掉黑垢。若是底盤焦黑較嚴重，梳打粉加水可以鋪在底盤上久一點，隔天再倒入白醋刷洗，清洗起來會輕鬆許多。

至於焗爐內殘留的食物異味，譚敦慈說，可抹上檸檬，再以抹布擦乾淨，達到除臭與去油污的效果。最後，譚敦慈建議，在使用焗爐之前，可以事先在烤盤上鋪上烘焙紙或是鋁箔紙，可以使焗爐週邊不容易沾上食物的殘渣，後續清理更加的輕鬆。

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