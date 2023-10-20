流感高峰期｜進食過多補品只會弄巧成拙 宜先調節飲食及清熱祛風

踏入10月中旬，寒流來襲，流感高峰期持續。流感與新冠肺炎的症狀相似，多見咽痛、發燒、惡寒、身痛、咳嗽、鼻塞、流涕，或伴腹瀉、嘔吐等腸胃症狀。從中醫角度看，不論感染流感或新冠病毒，都歸類於「時行感冒」，意指起病急驟、傳染性強、病情較重的感冒，治療不當可引發嚴重併發症。

撰文：博愛醫院林夢納中醫師



流感生活調養，注意飲食清淡

感冒期間，我們的脾胃也生病了，所以飲食上需清淡，切忌以為身體要營養去戰勝病毒而過多進食肉類、水果、湯水、補品等補充能量。這樣只會弄巧成拙，困住邪氣於體內之外，還會削弱脾胃的消化能力，生痰生濕，造成「後遺症」。

天灸增強正氣，預防感染流感

中醫重在「治未病」，主要以「提升正氣，預防外邪」為原則。經常感冒的人士，可定期接受中藥或針灸治療以改善體質。屬虛寒體質，例如手腳冰冷、面色蒼白、畏寒、氣短等人士可考慮於夏季及冬季進行天灸療法——透過使用辛熱的藥材貼敷穴位，激發陽氣，調整氣血，減少患病的機會。

針對四款感冒的中醫茶飲

一旦出現輕微流感症狀，除了服用西藥，如何用中藥茶飲自救？

1）蘇葉蔥薑茶

針對風寒感冒：怕風、發冷發熱、鼻塞、噴嚏、流清鼻水、頭痛

功效：散寒解表

不適宜：咽痛、怕熱、口乾渴

材料：紫蘇葉 6克、蔥白連鬚2顆、生薑3片、生甘草6克、大棗2粒

做法：

1. 蔥白切段，大棗剪開

2. 將所有材料放入煲內，加四碗水，浸泡十分鐘，煲三十分鐘

最佳飲用方法：少量多服（將茶飲放入保暖壺，反覆飲用）；飲用後注意保暖，慎防汗出吹風。

2）桔梗甘草茶

針對感冒初起：咽痛、咽癢、怕風者

功效：宣肺利咽，清熱祛風

材料：桔梗10克、生甘草10克、防風6克、連翹10克

做法：材料放入煲內，加三碗水，浸泡十分鐘，煲三十分鐘

3）桑菊茅根茶

針對風熱感冒：身熱、咽痛、口乾渴、怕風、頭痛

功效：疏散風熱，清肺潤燥

不適宜：胃口不佳、腹痛、腹瀉、非常怕冷者

材料：桑葉10克、杭菊花10克、白茅根15克、薄荷3克

做法：

1. 先將白茅根放入煲內，加四碗水，浸泡十分鐘，煲二十分鐘

2. 二十分鐘後放入桑葉、菊花、薄荷，煲十五分鐘即可

最佳飲用方法：少量多服（將茶飲放入保暖壺，反覆飲用）

4）藿香扁豆花茶

針對風濕感冒：頭重、全身困重、關節痠軟、腹痛、腹瀉

功效：芳香化濕解表

材料：藿香10克、香薷10克、扁豆花10克、蘆根15克、生甘草6克

做法：材料放入煲內，加四碗水，浸泡十分鐘，煲三十分鐘

**注意：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫師諮詢。如身體不適，應盡早求醫。