小朋友身高別只看基因 後天飲食同樣重要 附小兒長高必備6大營養

小朋友身高不只看基因，後天飲食也需注意！有些父母們身高都不到160，孩子卻長到一米八，營養師高敏敏指個案共同點就是「後天努力吃、努力動」！到底怎麼吃才能長高、身體強壯呢？

資料授權：高敏敏營養師



小兒長高必備六大營養素

1. 鈣質

雖然不會直接促進增長身高，但能幫助骨骼變硬，並增加骨質密度、打好基礎。

建議攝取食物：推薦早晚各一杯乳製品；剩下的鈣可以從乳酪、芝士、豆腐、黑芝麻、小魚乾、蝦米、菠菜、莧菜等來補充。

2. 優質蛋白質

蛋白質是構成身體細胞的主要成分，更有助形成骨膠原蛋白，建議每日吃6至8份蛋白質即可，同時要注意攝取動植物蛋白份量，因為過量動物性蛋白質亦會讓鈣質流失。

建議攝取食物：豆魚肉蛋、原型食材。

3. 維生素D

維生素D幫助強壯骨骼、維持骨密度。

建議攝取食物：適量去曬太陽、吃日曬乾香菇。

4. 維生素K

強化骨骼外也能幫助形成骨鈣蛋白。

建議攝取食物：綠色蔬菜、橄欖油、納豆

如果孩子不喜歡吃綠色的葉菜類也不用太過勉強，其實可以從蘿蔔、菇類、大黃瓜等瓜類蔬菜先下手，畢竟不同顏色的蔬菜也都有各種不同的植化素，都是很棒的蔬菜！

5. 礦物質鎂

鎂幫助強健骨骼，減少骨質流失。除了礦物質鎂，同時也能攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質。

建議攝取食物：堅果、全穀雜糧；也可用地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯等非精緻的雜糧食物取代部分的白飯、白饅頭、白吐司、白麵條。

6. 維生素C

此營養素能促進膠原蛋白生長，同時強化膠原蛋白結構。

建議攝取食物：新鮮蔬果（每天的點心就給孩子吃水果吧！）

三大秘訣幫助小朋友長高



祕訣1：吃對食物

多吃原型食物，並盡量讓孩子避免油炸、加工食品，還有含糖飲料及高糖、高鹹零食。這些都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力。

祕訣2：睡眠充足

提醒父母千萬不要讓孩子熬夜，假日的日子生活仍要維持規律！熬夜會影響褪黑激素合成 進而養成發炎體質，建議準時上床睡覺，幫助維持免疫細胞功能、長高高！

祕訣3：做對運動

假日時也可以帶孩子一起進行戶外活動、出門郊遊、游泳、跳繩、打球、騎車、律動都很不錯。除了可以提升運動量和幫助長高，還可以陪伴孩子創造美好假期回憶。

《以上資料獲營養師高敏敏授權》

小朋友長高必修營養素 （圖授權：營養師高敏敏）