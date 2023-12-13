小朋友身高別只看基因 後天飲食同樣重要 附小兒長高必備6大營養
小朋友身高不只看基因，後天飲食也需注意！有些父母們身高都不到160，孩子卻長到一米八，營養師高敏敏指個案共同點就是「後天努力吃、努力動」！到底怎麼吃才能長高、身體強壯呢？
資料授權：高敏敏營養師
小兒長高必備六大營養素
1. 鈣質
雖然不會直接促進增長身高，但能幫助骨骼變硬，並增加骨質密度、打好基礎。
建議攝取食物：推薦早晚各一杯乳製品；剩下的鈣可以從乳酪、芝士、豆腐、黑芝麻、小魚乾、蝦米、菠菜、莧菜等來補充。
2. 優質蛋白質
蛋白質是構成身體細胞的主要成分，更有助形成骨膠原蛋白，建議每日吃6至8份蛋白質即可，同時要注意攝取動植物蛋白份量，因為過量動物性蛋白質亦會讓鈣質流失。
建議攝取食物：豆魚肉蛋、原型食材。
3. 維生素D
維生素D幫助強壯骨骼、維持骨密度。
建議攝取食物：適量去曬太陽、吃日曬乾香菇。
4. 維生素K
強化骨骼外也能幫助形成骨鈣蛋白。
建議攝取食物：綠色蔬菜、橄欖油、納豆
如果孩子不喜歡吃綠色的葉菜類也不用太過勉強，其實可以從蘿蔔、菇類、大黃瓜等瓜類蔬菜先下手，畢竟不同顏色的蔬菜也都有各種不同的植化素，都是很棒的蔬菜！
5. 礦物質鎂
鎂幫助強健骨骼，減少骨質流失。除了礦物質鎂，同時也能攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質。
建議攝取食物：堅果、全穀雜糧；也可用地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯等非精緻的雜糧食物取代部分的白飯、白饅頭、白吐司、白麵條。
6. 維生素C
此營養素能促進膠原蛋白生長，同時強化膠原蛋白結構。
建議攝取食物：新鮮蔬果（每天的點心就給孩子吃水果吧！）
三大秘訣幫助小朋友長高
祕訣1：吃對食物
多吃原型食物，並盡量讓孩子避免油炸、加工食品，還有含糖飲料及高糖、高鹹零食。這些都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力。
祕訣2：睡眠充足
提醒父母千萬不要讓孩子熬夜，假日的日子生活仍要維持規律！熬夜會影響褪黑激素合成 進而養成發炎體質，建議準時上床睡覺，幫助維持免疫細胞功能、長高高！
祕訣3：做對運動
假日時也可以帶孩子一起進行戶外活動、出門郊遊、游泳、跳繩、打球、騎車、律動都很不錯。除了可以提升運動量和幫助長高，還可以陪伴孩子創造美好假期回憶。
《以上資料獲營養師高敏敏授權》