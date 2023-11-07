把握三大原則助孩子長高 醫生教睇兩大長高趨勢數據 附身高標準表

父母們常擔心小朋友身高！由早餐開始，小朋友不喝鮮奶怕他們長不高；小朋友偏瘦或排隊處於前排位置，也會開始擔心他們長高問題。本文將會解構身高標準及長高趨勢數據，了解三大好習慣幫助增高。

本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



0 至３歲的身高標準

門診中常遇到爸媽和阿嬤詢問：「醫生，孩子已經２歲了，但這麼小隻怎麼辦？」或是「醫生，小孩都不喝鮮奶，會不會長不高。」阿包醫生以前也曾擔心小肉包的身材，因為小肉包偏小隻，小喵的百分位也不是前段班，但只要把握大原則，基本上不必過於擔心，今天就來介紹０至３歲寶包的身高標準與發展重點。

男孩、女孩身高標準略有不同，小男孩的身高會略高於女孩一些，剛出生的嬰兒平均身長約50公分、1歲時約76公分、2歲時約87.5公分、3歲時約96公分。

圖片來源：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

看孩子體重及頭圍一樣重要

身高可以用來判斷孩子的身長是否呈現穩定上升，若是百分位小於3，可能是內分泌失調或有其他疾病。

體重則能判斷孩子的營養攝取狀況，若百分位大於97，可能有肥胖症狀，需調整飲食習慣，百分位小於3可能是生長遲滯、早產或其他疾病。

頭圍代表腦的發育與頭部發展大小程度，若百分位大於97，可能有結構異常，例如：腦積水，百分位小於3，可能是囟門提早閉合、出生缺陷等。

長高黃金三要素：作息、️飲食、️運動

睡眠時數可參考貼文的圖片，並且盡量讓孩子白天小睡、晚上睡過夜，才能避免擾亂作息。

飲食部分包括鈣質、維生素D與蛋白質，鈣質可以增加骨骼密度與生長；維生素D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

運動部分需進行負重運動，負重運動指的是運動時增加骨骼受力，刺激骨骼生長因子達到生長效果，例如跑步、跳繩、打籃球等都有幫助。

先天因素關鍵 後天努力也很重要

0～3歲是孩子成長的高峰期，雖然身高與遺傳、基因有極大關聯，但後天努力也很重要，良好的作息加上飲食與適當的運動，才能讓孩子長高高。

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