立冬宜養精蓄銳斂陰護陽 附中醫3款湯茶食譜助補益肝腎、滋養五臟

立冬日，「立」建始也，「冬」終也，萬物收藏也。冬季到了。早在《呂氏春秋十二月紀》中就確立了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至這八個節氣。是二十四節氣中最重要的八個，因它們清晰地標誌了四季轉換的時序。

文章授權：許懿清中醫師



立冬後通常都是進補佳期，在傳統觀念中「冬」即「終也」，有結束之意。中醫認為，立冬後陽氣潛藏，陰氣盛極，草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，似冬眠狀態，人宜養精蓄銳，為明年春天的生機勃發作好準備。

立冬宜養精蓄銳 為春天作好準備

中醫學的經典著作《黃帝內經素問四季調神大論》云：「冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若以有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪，此冬氣之應，養藏之道也。逆則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」經文精闢地闡述了精神調養、起居調養和飲食調養的方法，人可根據自然界的變化為冬季養生的原則，冬天天寒地凍，萬木凋零，生機潛伏閉藏，人體的陽氣也會隨著自然界的轉化而潛藏於內。因此，冬季養生應順應自然界閉藏的規律，以斂陰護陽為根本。而在精神的調養上則要做到「使志若伏若匿，若有私意，若以有得」，意思是力求其靜，多控制情志活動，要保持精神安寧，絰持情緒平穩，含而不露，避免煩擾，令人體內的陽氣得以潛藏，人才會健康。

中醫推介立冬家長食療 助補益肝腎、滋養五臟、延緩衰老

以下是適合大部份健康狀況無異常的人在立冬後常服用的家常食療，大家不妨參考，選自己喜歡的多服。

1. 黑芝麻陳皮粥

材料： 炒黑芝麻30克、粳米60克、陳皮1小塊、生薑2片、水適量。

煮法： 黑芝麻研末備用。洗淨米、薑及陳皮後加水以大火煮滾後，改文火煮至米糜，加入黑芝麻粉同煮20分鐘至成粥，可按個人口味加少許紅糖或鹽調味即可供食。

功效： 補益肝腎，滋養五臟，延年益壽。老年體質虛弱的人，更宜常服，有預防衰老的功效。

服法：每週1至2次。

2. 羊肉茶

材料：瘦羊肉半斤、竹蔗半斤、馬蹄半斤、生薑2片、水2000毫升、鹽少許。

煮法：全部材料洗淨。羊肉切小塊，汆水備用；竹蔗先切成小段，之後縱開破開成4份；馬蹄去皮，拍碎。全部材料加水以大火煮滾後改文火煮2小時，加鹽調味即成。

功效：北方有俗話云：「立冬日吃羊肉，整個冬天都不怕冷。」雖然香港的氣溫在立冬後仍不低，但平素畏寒怕冷的人也可應節喝羊肉茶，因為加入了甘寒及涼性的竹蔗和馬蹄去中和羊肉的熱性，所以該茶沒有那麼熱氣。羊肉味甘性熱；具有益氣補虛、溫中暖下的作用，也有補陽、溫陽的功效。適合怕凍、形寒肢冷的人食用。

服法：每週1至2次。

宜忌：患病時不宜。

3. 人蔘黑糯米粥

材料：人參10克、黑糯米60克、冰糖適量、陳皮1小塊、水適量。

煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮成粥。加入冰糖煮溶即成。

禁忌：人蔘忌用鐵器烹煮。

功效：補元氣、養胃、提醒、升陽，強身健體，延緩衰老。

服法：每週1至2次。

宜忌：患病時不宜。

資料獲許懿清中醫師授權轉載

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許懿清中醫師

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