常見婦科疾病或影響懷孕(下)｜子宮肌瘤/輸卵管因素 附改善建議

在現代生活中，許多女性面臨著不孕的挑戰。其中，子宮肌瘤和輸卵管不暢通是兩個常見的問題。讓我們一起來深入了解這些疾病，並探討中醫的治療方法。

本文作者：博愛醫院劉映彤中醫師



常見婦科疾病【1】子宮肌瘤

子宫肌瘤大多數不影響懷孕，其對於妊娠以及對分娩的影響，與肌瘤的大小和種類有關係。通常認為，黏膜下或肌壁間肌瘤影響受孕的原因可能是限制妊娠的子宫形狀，而子宫彌漫性多發肌瘤者容易不孕，即便體外受精，胚胎植入成功概率也較低，易發生流產。

子宮肌瘤分為3類：

1.子宮黏膜下肌瘤

這類肌瘤由子宮内膜下層往子宮腔生長，症狀最明顯，導致月經期間經血量過多、容易影響懷孕機率。由於黏膜下肌瘤長在受精卵著床的粘膜層，除了影響懷孕的機率，同時容易導致流產。

2. 子宮肌肉層肌瘤

這類肌肉層肌瘤是最常見的肌瘤，子宮肌瘤長於子宮肌肉層裏面，症狀不明顯。可是子宮肌肉層血管多、血液供應豐富，若肌瘤大達7-8cm，壓迫子宮附近器官，出現尿頻、便秘、腎水腫。子宮肌肉層肌瘤擠壓輸卵管、令子宮内膜不平整或子宮腔變形，減低受孕、胚胎著床機率。

3.漿膜下肌瘤

從子宮平滑肌層往腹腔生長的漿膜下肌瘤，症狀不明顯，隨著肌瘤長大，出現尿頻、便秘的症狀。漿膜下肌瘤位於子宮外一般不影響懷孕。

中醫看子宮肌瘤

子宮肌瘤屬「石瘕」，由瘀、濕、痰互結引起。都市人工作、生活壓力大，情志不暢，氣機失調，肝鬱化火，濕熱下注。過食寒涼食物、飲品導致痰濕停滯胞宮。痰濕痰互結壅阻子宮形成子宮肌瘤。中醫治療子宮肌瘤會按月經周期進行治療，同時在非經期配合活血化瘀等藥物例如：桃仁、紅花、三棱、莪朮等。

如子宮肌瘤為5-10cm必須求診西醫進行切除術，如子宮肌瘤為1mm-5cm可以行中醫藥治療，令肌瘤縮小，並進行定期西醫復查。

常見婦科疾病【2】輸卵管因素

輸卵管堵塞是造成不孕的常見原因之一。輸卵管是女性生殖系統中的重要結構，負責將卵子從卵巢輸送到子宮，同時也是受精卵移行至子宮著床的通道。輸卵管堵塞主要是由於盆腔炎、子宫内膜異位症、多次人流手術等引起。尤其是反覆發作的盆腔炎，可以造成卵巢、輸卵管等組織黏連、堵塞，進而導致受精卵無法正常輸送，影響受孕。

症狀：

大部分患者未有明顯症狀，往往在備孕多年未懷孕才發現患上輸卵管阻塞。可是身體還會出現一些蛛絲馬跡為警示，例如：嚴重經痛、月經不調、不孕、陰道分泌物增加、陰道不尋常出血、性交後疼痛、中醫看輸卵管不暢通。

中醫認爲起居不當，瘀血滯於胞宮，同時正氣衰弱，氣滯血瘀、濕熱、寒凝夾雜日久變成輸卵管阻塞。治療要以活血化瘀，行氣通絡爲主，益氣養血為輔，提升正氣。常用的中藥包括當歸、川芎、赤芍、桃仁、紅花等，這些藥物具有活血化瘀、行氣活絡的作用。

除了積極治療外，備孕的婦女還應該注意一些預防措施，以減少輸卵管阻塞的風險。這包括避免頻繁的子宮鏡檢查、減少多次人工流產的風險，同時在性行為時要注意衛生，避免感染病毒等因素導致輸卵管阻塞。

《本文資料獲博愛醫院劉映彤中醫師提供》

博愛醫院劉映彤中醫師

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