專訪｜啓思中學提供HKDSE及IBDP雙軌課程 體驗式學習促進愉快學習

「在這裏，我們茁壯成長，服務社群，立足世界」是啓思中學的校訓，英語是主要教學語言，提倡的啟發潛能教育能讓學生發掘興趣，提供的機會能讓學生發揮個人能力。學校的師生比例為1:9，老師能配合學生不同的學習需要，提供適切的教導。



各展其長，立足世界 初中及高中部副校長 Mr. Hugh Pizzi

初中及高中部副校長 Mr. Hugh Pizzi。（蘇煒然攝）

提供HKDSE及IBDP雙軌課程 配合不同學習需要

學校提供國際文憑大學預科（IBDP）課程及香港中學文憑（HKDSE）課程的雙軌升學選擇，讓學生了解各個科目的學習範疇，並從中找出擅長和有興趣的科目。中四所有學生皆會修讀HKDSE的課程。而國際文憑中學項目（IBMYP)也令學生既受惠於廣闊而高效能的教學法，他們同時學習香港的初中課程，建立穩固的學習基礎，準備於中四至中六修讀本地HKDSE課程，或於中五至中六修讀IBDP課程。

初中及高中部副校長 Mr. Hugh Pizzi 指出，雙軌升學選擇模式令學生獲益良多。兩個文憑課程均可提供廣泛的選修科目予學生選擇，讓他們能夠追隨各自的志趣，也成就畢業生們達致100%升讀大學，而在揀選大學方面能擁有多項選擇。

兩個文憑課程的主要分別在於其專門化的程度。IBDP要求所有學生於必修的六個科目中，包括文學、科學及人文科學。Mr. Hugh Pizzi認為課程非常全面，學生需經過不少持續性評核，亦需參加課外拓展項目，參與不同活動與服務；HKDSE，文學屬選修科，而且沒有任何選修科組合或科目數目的限制。他說：「這種雙軌模式，可配合不同學生的志向和能力。不論修讀哪項文憑課程的中五及中六學生，均會一起參與一些學習領域，包括「創意、活動及服務（CAS）」、「其他學習經歷（OLE）」、「啓思週（CreativeWeek）」、個人成長課程（PGP）、體育，以及預備晉升大學的職業和生涯規劃輔導。」該校學生近年在IBDP公開試成績出眾，2022年學校更誕生2名IB狀元及1名榜眼，整體平均分為38分，另有100%學生考獲雙語文憑，遠高於國際水平。

重視體驗式學習 提供多元化活動

學校著重體驗式學習，每年的「啓思週」是學校其中一個重點活動。學生會利用該週的上課時間，在校外進行不同活動。中一生一般會在香港參加五日四夜的歷奇戶外教育營或宿營，增進學社同學之間以及與社導師的關係；中二生會到中國或台灣參加不同文化考察及服務；中三至中五生則有機會到海外體驗不同的學習活動。

學校表示會提供不同範疇的活動，讓學生根據喜好，選擇希望能參與的項目，曾有學生到日本學習滑雪；到菲律賓學習潛水；到柬埔寨和老撾為當地村民搭建房屋等。而學校提供逾80種課外活動供學生選擇，有些更是由學生主導，讓學生發揮潛能，例如在「領袖培訓計劃」中，學校會先訓練中五至中六生成為領袖，再由他們來指導低年級學生成為領袖，讓領袖訓練得以承傳。

重視學生身心健康 發展開心校園

學校關注學生的身心健康發展，每年都會舉辦「Well-BeingWeek」，讓學生了解如何保持心理健康。學校表示，在Well-BeingWeek中，學校會在午膳時間舉辦不同範疇的活動，例如瑜伽、靜觀訓練和攤位小遊戲等，供學生自由參與。學校亦會邀請講者到校舉辦工作坊，讓師生都能保持身心健康。

此外，啓思中學積極推行正向教育，希望學生可以享受校園生活，在學校愉快學習。學校於2023年3月獲得「開心校園獎勵計劃」獎項，包括「開心校園優異獎」和「卓越成就特別大獎」，成為教育界積整推動愉快校園的領先學校。

最近學校計劃在校內增設幸福健康花園（Well-BeingGarden），並由學生主導整個計劃，例如高年級學生需要構思在花園裏種植甚麼植物或擺放甚麼物件，為同學打造一個心情放鬆的室外環境。

學校資料

地址：香港將軍澳蓬萊路 3 號

地區：西貢區

電話：2336 0233

傳真：2701 3277

電郵：admin@css.edu.hk、admissions@css.edu.hk

網址：www.css.edu.hk

學校提供學費減免和獎學金計劃，目的是為所有學生提供平等的機會，不論他們的經濟背景如何，都能在所有啓思中學與學院接受優質的教育。