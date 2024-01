專訪｜基督教中國佈道會聖道迦南書院 注重英語環境 培養國際視野

基督教中國佈道會聖道迦南書院的教育理念以「3R」為主軸,致力培育學生具備尊重(Respect)、負責任(Responsibility)和抗逆力(Resilience)三種特質。



配合「3R 教育」 培育學生全方位發展

李家鳴校長認為學生應尊重人與環境,像學校有不少非華語學生,學生能學習尊重不同文化背景的人。「在環境方面,學校重視發展綠色校園,藉著保育和可持續發展,讓學生學會尊重環境。」

學校同時重視「僕人領袖」概念,並從中培養責任感。李校長指,希望學生能以僕人的心去服侍他人。除了班會及學生會等組織,學校還會舉辦義工服務交流團,到廣西、柬埔寨等地幫助有需要的社群。

為提升學生抗逆力,校方特設「失敗教育」,讓學生從名人例子中學習用正面態度面對失敗,「明白只要不放棄,同樣會有成功的一天。」

學校致力培育學生成為懂尊重、負責任和具抗逆力的人。 基督教中國佈道會聖道迦南書院校長李家鳴

基督教中國佈道會聖道迦南書院校長李家鳴(黃寶瑩攝)

多方面建立英語環境 鼓勵運用於日常生活

學校其中特色為建立英語環境及着重國際視野,除了以英文作為主要教學語言,也開拓海外活動和計劃。江雪霞助理校長指,校內有兩位外籍英語老師,學生在課堂內外皆有機會與外籍老師接觸,「學校亦設有英語辯論隊、英語烘培學會等課外活動,讓同學寓學習於娛樂,將英語運用到日常生活中。」

江助理校長表示,「國際文化周」為學校每年重點活動之一,學生能透過各種活動了解各國文化。校方往年亦有舉辦遊學團,到英國、加拿大等地進行交流,近 10 年主力舉辦澳洲遊學團,與澳洲兩所學校合作。「學生參加遊學團時,除了以學習英語為目標,還能在當地學校上課及寄宿於當地家庭,從語文學習到自我管理方面都能有進一步提升。」「全方位學習周」中也有本地和海外活動,學生除了可到訪香港各地認識本地歷史,亦有遊學團到澳洲、台灣等地增加生活體驗。

學校亦有參加 AFS 國際文化交流,每年接待一位不同國籍、文化的學生在學校學習,並寄住在其中一位學生的家庭中,讓全校同學都有機會接觸不同文化背景的人。

(左起)甄家志副校長、李家鳴校長、江雪霞助理校長(黃寶瑩攝)

發展綠色校園 培養對環境的關愛和責任感

學校明白環保教育對未來的重要,自 2017 年發展綠色校園工作,培養學生對環境的關愛和責任感。甄家志副校長表示,學校信奉基督教,認為上帝創造環境,並將大地交給人們管理,人們就要成為負責任的大地管理者。他續指,學校從三方面積極發展綠色校園:

(一)In the environment:學校設有不少綠色環保設施,如風力發電、太陽能發電、魚菜共生、蝴蝶園等,幫助學校節省不少能源。

(二)About the environment:在科學、地理科等課堂上,老師會教授各種環保知識。 (三)For the environment: 學校有不同環保組織和學會,如 Environmental Prefect 會進入班房監察同學使用能源的情況,望有助節省能源。該校亦曾舉辦交流團讓學生參觀和了解日本九州、新加坡等地的環保建築和措施。

學校推動綠色校園獲業界肯定,近年贏得香港綠色校園金獎、香港環境卓越大獎等獎項,並致力向家長推廣環保工作。甄副校長指出,「我們希望將發展綠色校園的經驗和價值觀向外推廣,讓公眾人士認識環保對未來的重要。」

提供多元文化體驗活動 海外交流機會豐富人生

基督教中國佈道會聖道迦南書院強調學生全人發展,其提供的學習範疇多元化,包括價值觀教育、智能發展、體藝發展、社會服務以及與工作相關的體驗。另外,學校重視培養學生國際視野,不僅在校內舉辦國際文化活動,亦會提供不少海外文化交流機會。

學校提供不同的交流機會,擴闊學生視野(相片由學校提供)

遊學團安排全方位學習活動 豐富成長經歷

為了讓學生有更多機會擴闊視野,以及從實際體驗中學習,學校每年提供約 12 個本地活動及 8 個內地及國外交流團供學生選擇。學校亦會鼓勵中三至中五學生最少參加 1 次交流團,學生可按個人興趣和經濟負擔能力選擇合適的交流團活動。老師會帶領學生以小組形式進行協作,設計當中活動或行程。學校每年設有成果分享會,各活動的學生代表會以不同形式向全校師生展示學習成果。

學校認為遊學團亦能豐富學生的成長經歷,讓他們有機會學習和體驗香港以外的文化,並與不同國籍的學生交流。學校 在 2023 年 6 月下旬至 7 月上旬安排了「全方位學習活動」,其中包括以下 4 個交流活動:

新加坡環境保育及城市探索之旅:

學校致力發展綠色校園,於 2022/23 年度的「全方位學習日」 中,學生到訪新加坡 4 天,參觀環保設施和當地大學,加深他們對當地環保措施與可持續性的認識。

台灣文化旅遊團:學校舉辦 4 天台灣交流團,讓學生到台灣了解國際禮儀,並認識台灣旅遊和餐飲業的發展歷程。

STEM 德國之旅:學校於 6 月下旬舉辦為期 8 天的 STEM 德國之旅,到訪海布隆,其中會參觀當地車廠和大學的 STEM Lab,希望強化 學生整合和應用知識、技能的能力,並培養創造力、協作和解決問題的能力。學校亦期望學生能適應社會和世界變化,以迎接經濟、科學和技術迅速發展的挑戰,進一步培養學生成為終身學習者,專攻科學和技術領域。

澳洲考察團:學校注重為學生建立英語環境,希望透過英語交流團,讓學生多運用英語和學習外國文化。學生亦能透過寄宿家庭的體驗訓練,培養獨立性和生活自理能力。

除了讓學生到海外交流,學校亦參加「AFS 國際文化交流」計劃,接待從世界各地來港的學生,讓他們體驗在本地學校學習(圖片由學校提供)

以澳洲作為英語遊學團主軸

了解海外升學出路學校多年來以澳洲作為英語交流團的主要選址,更與澳洲 2 所同為基督教背景的姊妹學校進行交流。英語遊學團除了能讓學生沉浸於英語學習環境,當地學校的員工還會為學生提供寄宿家庭體驗,讓學生深入體會與不同國籍和文化背景的人士生活。除了與當地學生一同上課,學生還會於週末遊覽不同的名勝、歷史建築和博物館等,認識當地文化。學生亦會參與戶外活動,與當地學生一起參觀有機農場和動物園等,增加在課外運用英語的機會。為配合生涯教育,學校還會安排學生參觀當地大學,例如學生曾到訪悉尼大學,了解不同學系的設施。甄家志副校長分享,曾有參加過澳洲遊學團的學生,在交流活動後決定到澳洲升讀大學。「學生透過海外交流活動擴闊視野,了解海外升學出路,認識到世界各地有不同的發展機會。」

日本環保之旅

認識當地環保政策學校曾舉辦日本九州環保之旅,學生組織「綠色校園組」接受整年與綠色校園相關的培訓後,到訪日本九州進行交流。甄副校長指,日本的環保政策在世界首屈一指,例如垃圾徵費、垃圾分類處理和可再生能源設施等,學生透過參觀當地的環保設施和綠色建築,可以了解世界最新的環保方案。

學校資料

地址:觀塘利安里 6 號

地區:觀塘區

電話:2372 0033

傳真:2372 0055

電郵:info@stcc.edu.hk

網址:https://stcc.edu.hk/

學費(每學年):HK$24,600