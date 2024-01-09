專訪｜基督教中國佈道會聖道迦南書院 注重英語環境 培養國際視野

基督教中國佈道會聖道迦南書院的教育理念以「3R」為主軸，致力培育學生具備尊重（Respect）、負責任（Responsibility）和抗逆力（Resilience）三種特質。



配合「3R 教育」 培育學生全方位發展

李家鳴校長認為學生應尊重人與環境，像學校有不少非華語學生，學生能學習尊重不同文化背景的人。「在環境方面，學校重視發展綠色校園，藉著保育和可持續發展，讓學生學會尊重環境。」

學校同時重視「僕人領袖」概念，並從中培養責任感。李校長指，希望學生能以僕人的心去服侍他人。除了班會及學生會等組織，學校還會舉辦義工服務交流團，到廣西、柬埔寨等地幫助有需要的社群。

為提升學生抗逆力，校方特設「失敗教育」，讓學生從名人例子中學習用正面態度面對失敗，「明白只要不放棄，同樣會有成功的一天。」

學校致力培育學生成為懂尊重、負責任和具抗逆力的人。 基督教中國佈道會聖道迦南書院校長李家鳴

基督教中國佈道會聖道迦南書院校長李家鳴（黃寶瑩攝）

多方面建立英語環境 鼓勵運用於日常生活

學校其中特色為建立英語環境及着重國際視野，除了以英文作為主要教學語言，也開拓海外活動和計劃。江雪霞助理校長指，校內有兩位外籍英語老師，學生在課堂內外皆有機會與外籍老師接觸，「學校亦設有英語辯論隊、英語烘培學會等課外活動，讓同學寓學習於娛樂，將英語運用到日常生活中。」

江助理校長表示，「國際文化周」為學校每年重點活動之一，學生能透過各種活動了解各國文化。校方往年亦有舉辦遊學團，到英國、加拿大等地進行交流，近 10 年主力舉辦澳洲遊學團，與澳洲兩所學校合作。「學生參加遊學團時，除了以學習英語為目標，還能在當地學校上課及寄宿於當地家庭，從語文學習到自我管理方面都能有進一步提升。」「全方位學習周」中也有本地和海外活動，學生除了可到訪香港各地認識本地歷史，亦有遊學團到澳洲、台灣等地增加生活體驗。

學校亦有參加 AFS 國際文化交流，每年接待一位不同國籍、文化的學生在學校學習，並寄住在其中一位學生的家庭中，讓全校同學都有機會接觸不同文化背景的人。

（左起）甄家志副校長、李家鳴校長、江雪霞助理校長（黃寶瑩攝）

發展綠色校園 培養對環境的關愛和責任感

學校明白環保教育對未來的重要，自 2017 年發展綠色校園工作，培養學生對環境的關愛和責任感。甄家志副校長表示，學校信奉基督教，認為上帝創造環境，並將大地交給人們管理，人們就要成為負責任的大地管理者。他續指，學校從三方面積極發展綠色校園：

（一）In the environment：學校設有不少綠色環保設施，如風力發電、太陽能發電、魚菜共生、蝴蝶園等，幫助學校節省不少能源。

（二）About the environment：在科學、地理科等課堂上，老師會教授各種環保知識。 （三）For the environment： 學校有不同環保組織和學會，如 Environmental Prefect 會進入班房監察同學使用能源的情況，望有助節省能源。該校亦曾舉辦交流團讓學生參觀和了解日本九州、新加坡等地的環保建築和措施。

學校推動綠色校園獲業界肯定，近年贏得香港綠色校園金獎、香港環境卓越大獎等獎項，並致力向家長推廣環保工作。甄副校長指出，「我們希望將發展綠色校園的經驗和價值觀向外推廣，讓公眾人士認識環保對未來的重要。」

提供多元文化體驗活動 海外交流機會豐富人生

基督教中國佈道會聖道迦南書院強調學生全人發展，其提供的學習範疇多元化，包括價值觀教育、智能發展、體藝發展、社會服務以及與工作相關的體驗。另外，學校重視培養學生國際視野，不僅在校內舉辦國際文化活動，亦會提供不少海外文化交流機會。

學校提供不同的交流機會，擴闊學生視野（相片由學校提供）

遊學團安排全方位學習活動 豐富成長經歷

為了讓學生有更多機會擴闊視野，以及從實際體驗中學習，學校每年提供約 12 個本地活動及 8 個內地及國外交流團供學生選擇。學校亦會鼓勵中三至中五學生最少參加 1 次交流團，學生可按個人興趣和經濟負擔能力選擇合適的交流團活動。老師會帶領學生以小組形式進行協作，設計當中活動或行程。學校每年設有成果分享會，各活動的學生代表會以不同形式向全校師生展示學習成果。

學校認為遊學團亦能豐富學生的成長經歷，讓他們有機會學習和體驗香港以外的文化，並與不同國籍的學生交流。學校 在 2023 年 6 月下旬至 7 月上旬安排了「全方位學習活動」，其中包括以下 4 個交流活動：

新加坡環境保育及城市探索之旅：

學校致力發展綠色校園，於 2022/23 年度的「全方位學習日」 中，學生到訪新加坡 4 天，參觀環保設施和當地大學，加深他們對當地環保措施與可持續性的認識。

台灣文化旅遊團：學校舉辦 4 天台灣交流團，讓學生到台灣了解國際禮儀，並認識台灣旅遊和餐飲業的發展歷程。

STEM 德國之旅：學校於 6 月下旬舉辦為期 8 天的 STEM 德國之旅，到訪海布隆，其中會參觀當地車廠和大學的 STEM Lab，希望強化 學生整合和應用知識、技能的能力，並培養創造力、協作和解決問題的能力。學校亦期望學生能適應社會和世界變化，以迎接經濟、科學和技術迅速發展的挑戰，進一步培養學生成為終身學習者，專攻科學和技術領域。

澳洲考察團：學校注重為學生建立英語環境，希望透過英語交流團，讓學生多運用英語和學習外國文化。學生亦能透過寄宿家庭的體驗訓練，培養獨立性和生活自理能力。

除了讓學生到海外交流，學校亦參加「AFS 國際文化交流」計劃，接待從世界各地來港的學生，讓他們體驗在本地學校學習（圖片由學校提供）

以澳洲作為英語遊學團主軸

了解海外升學出路學校多年來以澳洲作為英語交流團的主要選址，更與澳洲 2 所同為基督教背景的姊妹學校進行交流。英語遊學團除了能讓學生沉浸於英語學習環境，當地學校的員工還會為學生提供寄宿家庭體驗，讓學生深入體會與不同國籍和文化背景的人士生活。除了與當地學生一同上課，學生還會於週末遊覽不同的名勝、歷史建築和博物館等，認識當地文化。學生亦會參與戶外活動，與當地學生一起參觀有機農場和動物園等，增加在課外運用英語的機會。為配合生涯教育，學校還會安排學生參觀當地大學，例如學生曾到訪悉尼大學，了解不同學系的設施。甄家志副校長分享，曾有參加過澳洲遊學團的學生，在交流活動後決定到澳洲升讀大學。「學生透過海外交流活動擴闊視野，了解海外升學出路，認識到世界各地有不同的發展機會。」

日本環保之旅

認識當地環保政策學校曾舉辦日本九州環保之旅，學生組織「綠色校園組」接受整年與綠色校園相關的培訓後，到訪日本九州進行交流。甄副校長指，日本的環保政策在世界首屈一指，例如垃圾徵費、垃圾分類處理和可再生能源設施等，學生透過參觀當地的環保設施和綠色建築，可以了解世界最新的環保方案。

學校資料

地址：觀塘利安里 6 號

地區：觀塘區

電話：2372 0033

傳真：2372 0055

電郵：info@stcc.edu.hk

網址：https://stcc.edu.hk/

學費（每學年）：HK$24,600