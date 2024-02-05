新春賀年食物陷阱 | 中醫教食糕後要減澱粉攝取 附三款減脂消食茶

好快就要龍年啦！相信大家都準備好迎接新年假期，同時也期待在親朋戚友家中大快朵頤，今次葉醫師也會向大家分享一些新年期間的飲食建議，等大家fit住過年！

（本文作者：註冊中醫師葉揚舟 ）



新春飲食5大注意

1）糕類份量及烹調方式

每餐不宜超過2/3碗糕類賀年食品，食用糕點的同時應減少其他澱粉質攝取，挑選時可以比較營養標籤上的鈉含量及糖份、反式脂肪等，取其低者。食用前使用蒸、氣炸鍋、隔廚房紙無油煎煮代替用油煎，減少多餘油分攝取。

2）果仁果乾及零食選擇

葉醫師建議大家選購賀年零食時挑選無添加油鹽糖的果仁或者天然無添加糖的果乾，例如西莓乾、無花果乾、藍莓乾等代替糖果、餅乾，並食用不超過2湯匙份量，當中果仁普遍含有豐富的維生素、礦物質和不飽和脂肪酸，適量食用有助降低血液中的飽和脂肪酸，有利於心血管健康。同時天然果乾含有果膠以及膳食纖維，則可以保持腸道暢通，有助維持健康。

3）營養搭配

新年期間大魚大肉在所難免，要謹記避免食用過多動物皮以及高油濃芡的菜式，同時記得每日兩份水果三份蔬菜的原則。葉醫師建議，若菜式油膩重鹹，則宜配搭清水烚菜，若餐中有糕類食品，則不宜再食白飯粉麵，適當取捨、均衡配搭飲食。進食過量油膩的食物不但阻礙脾胃運化、導致膏脂內生，還容易導致中焦氣滯，痞滿腹脹，腸胃不適。

4）運動及穴位按摩

新年期間聚餐增加，熱量攝取增加難以避免，不妨在晚飯後散步30-45分鐘，促進消化同時燃燒卡路里，減少腹部脂肪囤積，提升基礎代謝率。另外也可以配合穴位按摩健脾消食，如內關、上脘、中脘、足三里等，加強脾胃消化能力。

5）不宜熬夜

大時大節與家人朋友聚會難免樂而忘返，葉醫師提醒大家要留意作息時間，熬夜導致日均睡眠不足8小時容易降低新陳代謝，減低瘦體素分泌且增加食慾，間接令到體重上升。

中醫推薦三款減脂消食茶飲

一、健脾消食茶

材料：麥芽10g、山楂20g、陳皮10g、淮山10g。

二、清熱消食茶

材料：金銀花10g、菊花5g、薄荷葉5g、山楂20g。

三、減脂通便茶

材料：胖大海5g、決明子10g、山楂20g、火麻仁10g。

註冊中醫師葉揚舟

《本文獲註冊中醫師葉揚舟授權轉載》

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