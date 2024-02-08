龍年轉運攻略｜客廳放富貴竹、睡房放茉莉　家居7大位置催旺有法

為迎接農曆新年，家家戶戶都着手準備要大掃除，好好的除舊佈新來迎接嶄新的一年，住家打掃整潔後，不只讓環境更舒適健康，也能趕走壞運氣。



來自台灣的星座命理專家艾菲爾老師也分享，在整潔除穢之後，可以再擺放一些幸運小物，能夠加強招財運、吸貴人、旺家運等好運，趕快一起來看看該怎麼做吧！

大掃除後，就要準備為新一年開運！（按圖了解）

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1、大門重擋煞－仙人掌、綠珊瑚、棕竹、魚尾葵

居家風水中，「大門」相當於掌握整個家庭財運命脈的關鍵角色，同時也是家宅與外界接觸的第一個要點，因此，大門的方位和植物擺設是重要關鍵。艾菲爾建議，可以在家門口擺放一些能夠遮擋煞氣、化解災厄的植物，例如多肉植物如仙人掌、龍骨、綠珊瑚等；另外，如果大門正對着樓梯，也可以在相沖處擺放一些如棕竹、魚尾葵等植物，以擋煞化解災厄。

2、玄關招貴人－黃金葛、發財樹、鐵樹

「玄關」是進入家宅後的第一個位置，不僅可以阻隔外界流向室內的氣流，還是正式進入家宅前的緩衝區域。因此，在玄關的擺設中，以一些「長青且觀賞型的植物」為主，例如黃金葛、發財樹、鐵樹等。除了選擇植栽類型之外，也務必時常澆水、保持狀態良好，絕不能讓玄關的植物積灰、枯黃或枯萎，才能夠營造一個宜人的氣氛，同時為家中提供正面的能量。

3、客廳主聚財－發財樹、開運竹、富貴竹

「客廳」與家庭和睦、人際關係息息相關，小者影響到家庭和氣、大者影響到運勢與未來。因此客廳的入口、角落或是樓梯邊，可以擺放「大型植物或葉片較大的闊葉植物」；而茶几、櫃子上則可擺放小型的常綠植物。另外客廳「主聚財」，因此招財的植物例如發財樹、開運竹等最適合擺在客廳，能為整個家庭帶來好運、好財氣。

4、飯廳助和睦－鮮花、百合、秋海棠

「飯廳」是促進整個家庭關係和諧自在的最大關鍵之一，好的飯廳風水不僅能為家庭成員帶來和諧，更能為整個家招來財氣。因此在飯廳可擺放鮮豔的花卉盆栽，如鮮花、聖誕紅、百合、秋海棠等，除了帶來正向、愉悅的氣氛外，更能為家庭帶來好的氣運。

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5、臥房招桃花－茉莉、綠蘿、粉紅鮮花

「臥室」可說是一天當中待最久、也是放鬆休息的地方，因此可在臥室擺放體積較小、氣味雅淡的植物，如蘭花、茉莉、綠蘿、山茶花、薰衣草等，可幫助提升睡眠品質 。另外也可擺放能幫助過濾空氣、淨化空氣品質的植物，如文竹、吊蘭、君子蘭等。除此之外，臥室也是招桃花的最佳位置，可在自己臥室內的正東方（2024年桃花位）擺放紅、粉色鮮花，可催旺桃花。

6、廚房主納福－綠蘿、吊蘭、仙人掌

「廚房」大多是家宅中空氣最污濁的地方，因此廚房適合擺放能淨化空氣的植物，如萬年青、吊蘭、仙人掌、綠蘿等。另外廚房「主接福」，若廚房位於家宅東方，可在冰箱上擺放紅色植物、紅色鮮花，對家人的健康極為有利；若位於南方，可擺放養活的觀賞植物，如綠蘿、薄荷，可使家庭守財更容易、不亂花錢；若位於西方，可擺放黃色植物、鮮花，可助旺家庭財運，同時減緩太陽下山後的陰氣；若位於北方，可擺放紅色、橘色等顏色鮮豔的花卉，象徵為家庭帶來生氣與活力。

7、露台能生旺－棕竹、萬年青、杜鵑花

「露台」是家中換氣的要點，露台光線充足，適合擺放鮮豔的花卉、常綠植物或葉片較大的觀賞植物，如棕竹、萬年青、金錢樹、橡膠樹、仙人掌等。種植一些杜鵑花、鬱金香、茶花、繡球花、蘭花等花卉，可為露台注入生機。

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