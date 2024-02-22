專訪甘比 | 化身鈎織導師示範起針動作鈎織針法 用手指都織到

撰文：王嵐
出版：更新：

近年愛上鈎織的三孩之母甘比（Kimbee），不只開了一家一站式鈎織店「Happy Yarn」，更致力將鈎織文化推而廣之。身為店長兼不定期駐場鈎織導師，甘比為01親子記者即席示範鈎織兩款可愛作品，更細心解釋當中最常見的起針動作、鈎織方法，果然簡單易上手！

鈎織教學 - 起針

Slip Knot
步驟 1：冷線繞過3隻手指
步驟 2：拉出一個小圈
步驟 3：用鈎針穿過圈，稍為拉緊

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鈎織教學 - 織法

開Chain
步驟 1：冷線繞過尾指
步驟 2：經過中間手指直接繞過食指
步驟 3：已做Slip Knot的鈎針從下而上鈎着冷線
步驟 4：拉出冷線

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鈎織教學 - 織法

Magic Circle
步驟 1：冷線繞過3隻手指
步驟 2：拉出一個小圈
步驟 3：用鈎針穿過圈
步驟 4：用長的冷線在鈎針上繞一圈
步驟 5：用鈎針拉出冷線

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手指鈎織教學

手指鈎織
步驟 1：冷線繞過2-3隻手指
步驟 2：拉出一個小圈
步驟 3：拉實
步驟 4：手指穿過圈拉住冷線
步驟 5：將冷線拉出圈

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