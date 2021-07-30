日本45歲美魔女逆齡護膚　公開24小時美容時間表：早上保濕更有效

凍齡｜保濕、塗精華、按摩等護膚步驟，大多數人在晚上做，日本美容達人石井美保卻有截然不同做法。她年屆45歲但皮膚比廿多歲時更亮白細緻，逆齡護膚的關鍵之一，是將護膚時間改為早上。她公開自己的24小時美容日誌，原來改變一些生活小習慣，也會令人看起來更明亮年輕。



【護膚】石井美保重視早上護膚，而不是晚上。（miho_ishii＠IG）

日本美容達人石井美保「逆齡」護膚法：早上護膚更重要

今年45歳的石井美保，是人氣的美容達人，經常在社交網絡或雜誌分享心得，也有出版美容扮靚心得的書藉。石井美保已年屆45歲，但外表超級凍齡。她指，自己20多歲時，皮膚質素平平，也不算白嫩，但後來她開始改變生活習慣，發現原來逆齡護膚，關鍵在於些生活細節，從此之後，皮膚就變得完全不一樣了。

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據石井美保分享，她29歲那年，有好一段日子沒有細心護膚，只匆匆以洗臉泡沫潔面，皮膚卻竟然亮麗起來，而她發現，皮膚「變亮」的原因，正正在於她減少了對皮膚的摩擦。

保濕護膚改在早上 「美容覺」重要

她將護膚改在早上，之後一整也也會容光煥發，也令妝容可以輕巧一點，避免化妝品堵塞毛孔。當然，她提到，也要做好防曬與保濕，從內到外－每天喝 1.5 升水與不時噴保濕噴霧。

石井美保提出，護膚重點改在早上，而晚上只需塗面霜便可，另外，她也提醒，美容覺十分重，要令自己變得更漂亮，需培養健康的身心，好好睡覺，也不要讓消極的想法影響自己。

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市面上保濕面霜眾多，到底哪一款保濕效能好？《01女生》按香港消委會進行檢測結果評分，以及日本具公信力的《LDK the beauty》評測，精選15款$250以下高評分的保濕面霜

▼▼▼按圖看：消委會評測保濕面霜當中，獲最高分且價錢$250 以下有９款 ，包括開架品牌，性價比高▼▼▼

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《LDK the beauty》也曾實測市面17款保濕面霜，其中以使用前、後的皮膚水分作標準評分，當中有6款保濕面霜為$250以下，性價比較高，包括保濕面霜Cera Aqua與Whomee含緊膚、抗皺功能，照顧輕熟女的需要；另外，日本敏感肌護膚品牌Arouge是$250以下面霜當中，保濕力最高分。

▼▼▼按圖看：LDK 實測了市面17款保濕面霜，當中6款保濕面霜為$250以下，性價比高▼▼▼

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