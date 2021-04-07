韓國插畫家Zipcy筆下的戀人日常：每個瞬間都讓人怦然心動

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-04-07 19:31

「和你輕觸的每一瞬間，都是愛情最使人怦然心動的時刻」韓國插畫家Zipcy擅長以細膩筆觸，展現情侶之間溫柔似水的肢體與神情，過往就以「Touch」系列在Naver的連載專欄上大受歡迎，近期她更推出全新圖文書《輕觸瞬間Touch》，展露了更多她對於愛人之間的細微觀察。

在Zipcy的筆下，男女性大多會以簡單的服裝來襯托他們深情的眼神，以及交纏的肢體，在對方面前只要卸下防備、展現最真實的自己，就能感受到另一半對自己的深深憐愛。

+ 11 + 11 + 11

Zipcy也表示，她比起被動姿態，更喜歡女主角有著堅強穩重兼具溫柔的神情，讓男主角放軟姿態呈現像是大型犬的可愛模樣，不只能更完整地繪製出情侶的多種面貌，女性的讀者也會更有認同感，想到對方面對自己時總是露出甜蜜笑臉，就讓人心都要融化了。

除了單純的肢體，Zipcy也會賦予作品不同的意象與環境，不管是下班後兩人相約到公園小酌的溫馨約會，又或是寒冷冬天只想窩在另一半懷裡的濃情蜜意，都是日常生活中很容易實現能增加情趣的情境，在Zipcy筆下，這些過程都變得更加浪漫且深情，那些伴侶之間自然的互動，都是對對方愛的證明。

「雖然對感情會有所不安，但只要躺在你身邊，所有懷疑與煩惱都會煙消雲散。」這不只是Zipcy對感情的體悟，更是她想透過作品傳遞給讀者的話：「愛情，就是每天都想要透過身體、穿過肌膚，觸碰你的心。」

相關圖輯：內地插畫家20張圖惹女網民集體共鳴：喜歡才是追，不喜歡叫騷擾！（點圖放大↓↓↓）

+ 14 + 14 + 14

相關圖輯：15個爆笑漫畫揭人類劣根性！口話減肥身體卻很誠實 網民笑中有淚（點圖放大↓↓↓）

+ 9 + 9 + 9

相關圖輯：Instagram情慾插畫家日韓台美精選 風格不一描繪原始慾望的歡愉（點圖放大↓↓↓）

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

和老公的相處就像少女漫畫！韓國女插畫師筆下的情侶親密日常

宛如從少女漫畫中走出來的新銳插畫家「越前菜都子」的插畫世界

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】