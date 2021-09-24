減肥｜綠茶結合4大配方消腫減肚腩　中醫推介綠茶加洛神瘦腰減腹

減肥消腫｜綠茶配合不同藥材，可針對身體不同部位減肥消腫，如配上荷葉，可針對水腫型肥胖；加上洛神，則可針對有肚腩肥胖身型，特別適合久坐辦工室與長期壓力大的上班一族飲用。不過，中醫師也提醒，有一類人或不適合，飲用時要格外小心。



減肥｜ 綠茶的茶多酚含量最高。台灣中醫師「77老大」就指出人的體重會因季節而改變． （Na visky/unsplash）

茶可利尿去水腫，茶多酚則可降糖、降脂防止血栓，降脂，預防高血壓，而綠茶的茶多酚含量最高。

秋會更易發胖 一天宜兩杯綠茶

台灣中醫師「77老大」指出，人的體重會因季節而改變，入秋食慾增，身體也會因溫度下降而更易積聚脂肪，所以秋天易發胖。

他分享，入秋可以不藥材加入綠茶，一天2杯，便可針對身體不同部位減肥。如綠茶配上荷葉，可去水腫；綠茶配上洛神，可解決因久坐或因壓力而造成的腹部肥胖；綠茶加上何首烏，則可解決下身肥胖等等。不過，他就提醒，腸胃不好的人，不要空腹飲用。

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