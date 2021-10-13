化妝｜5種減齡小臉畫胭脂法　圓臉向上斜掃最顯瘦　長臉忌這樣畫?

畫胭脂能打造好氣息，減齡顯少女感。有時胭脂畫得對，更有修飾臉型的小顏效果。然而，坊問胭脂畫法很多，卻不是任何臉型都能駕馭，學懂以下「5種修飾臉型」的胭脂畫法，便能正確地用胭脂遮蓋臉部的缺點，達到點綴妝容的效果。



畫胭脂除可讓雙頰更有立體感，提升氣色外，更能為肌膚增添光澤。(clio_official@IG)

5種修飾臉型胭脂畫法 圓臉最適合斜上掃 長臉最忌這個畫法？

畫胭脂除讓雙頰更有立體感，提升氣色外，更能為肌膚增添光澤感，所以胭脂色號選擇的豐富程度完全不遜於眼影與唇膏，了解不同臉型再畫上合適的胭脂才會有加持效果。

屬於圓臉型的女生，面型偏短之餘雙頰飽滿，若只隨意地在蘋果肌畫上胭脂，便會顯得臉型更橫更有肉，但以「斜拉胭脂畫法」將胭脂由鼻底旁向耳側斜上掃，在視覺上能增加臉型長度，兼具瘦臉作用之餘，更讓五官輪廓看來更立體；長形臉女生則可以「曬傷胭脂畫法」縮短臉長，以橫向的胭脂畫法營造兩頰向外延展的錯覺；而菱形臉型亦適合此畫法，來修飾臉兩頰的顴骨，可達致小顏的效果。而有一種胭脂畫法，更是適合任何臉型，任何人用上也不會失手？

【按圖看】簡單易學「5種修飾臉型胭脂畫法」曬傷胭脂畫法適合：長形臉、菱形臉，「這種」畫法減齡小臉，更是任何臉型都適合？▼▼▼

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2021年胭脂新品推薦

現時各大品牌推出的胭脂體積小巧又易攜帶，不少胭脂更能夠充當唇膏與眼影使用，而近期陸續有不少美妝品牌推出全新或限量的胭脂新品，相信以下「2021年胭脂新品推薦」非常適合愛發掘美妝好物的大家。

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同場加映：作為化妝初學者，畫眼影時最常遇見選錯色調、暈染不均、妝感不自然的問題，一個失手就會畫成髒灰突兀的色塊感。要完美畫出精緻自然的眼妝，就要學會以下的萬能眼影公式教學，只需簡單4個步驟，就能打造不挑眼型、乾淨百搭的立體大眼妝。▼▼▼