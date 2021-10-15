遮瑕｜遮黑眼圈必學「4大選色秘訣」　貼薄不顯紋塗抹方向是重點?

黑眼圈｜戴口罩只露出雙眼，讓黑眼圈更顯而易見。有時用盡遮瑕方法，卻難完全遮蓋「熊貓眼」，甚至出現愈遮愈眼髒的情況。想完美隱藏千年黑眼圈又不卡粉，必要學懂以下「4大類型黑眼圈」遮瑕法。



只要了解黑眼圈類型，選對遮瑕膏色號，便可徹底遮住黑眼圈。（hanskin_official＠ＩＧ）

4大黑眼圈簡易遮瑕法 青色黑眼圈要選同橘色系？

為了遮蓋黑眼圈，大家總會塗塗疊疊各種不同的遮瑕產品，但若不清楚眼下暗沉的黑眼圈類型，只隨意用遮瑕膏來遮黑眼圈，只會更顯黑眼圈的灰青感，讓人看起來更有疲倦的感覺。

想打造精緻的妝容，而不被黑眼圈影響，只要了解黑眼圈類型及顏色，選對遮瑕膏色號，便可徹底遮住黑眼圈了。例如：屬於青色黑眼圈的女生，有易皮膚容易過敏，血液循環不佳亦會導致眼周肌膚泛青，尤其膚色白的人更明顯；面對遮瑕青色黑眼圈的遮瑕是建議用「橘色系」遮瑕膏中和青色黑眼圈，但謹記遮瑕位不要超過臥蠶處，避免顯得卡粉不自然。

選好了適合自己黑眼圈色調的遮瑕膏後，可輕輕向上暈染遮蓋黑眼圈位置，更可貼薄遮瑕不顯紋；最後再用亮一度的遮瑕膏打亮淚溝或眼袋便可。相信以下「4大類型黑眼圈」簡易的遮瑕法，能讓大家全方位遮蓋黑眼圈，打造出精靈有神的眼妝！

【按圖看】「4大類型黑眼圈」遮瑕簡易法，咖啡色黑眼圈要選比膚色深一度的遮瑕膏？紫色黑眼圈要先用黃色中和？▼▼▼

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10款人氣遮瑕產品推薦

遮瑕膏對於黑眼圈、痘疤和色斑是不可或缺的化妝品，市面上遮瑕產品種類繁多，由棒狀、膏狀、液體狀和粉狀亦有，但究竟那一款最好用又不需技巧又輕易遮蓋黑眼圈？以下《01女生》編輯便精選出10款人氣遮瑕產品推薦名單，不妨參考一下。

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同場加映：作為化妝初學者，畫眼影時最常遇見選錯色調、暈染不均、妝感不自然的問題，一個失手就會畫成髒灰突兀的色塊感。要完美畫出精緻自然的眼妝，就要學會以下的萬能眼影公式教學，只需簡單4個步驟，就能打造不挑眼型、乾淨百搭的立體大眼妝。▼▼▼