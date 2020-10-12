曾俊華專欄｜以大食細的時代已過　今日要成功講求快狠準

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。

一分鐘的時間看似微不足道；但若能夠把握，一分鐘足以改變命運。

不知大家有沒有去過香港最高的觀景台 ── 天際100。生活在高樓大廈滿佈的市區，我對於高聳入雲的建築物早已司空見慣，真正引起我興趣的，是那部只需60秒就穿梭百層的升降機。

不止是我，就連世界知名的Startupfest 也興致勃勃，偕同香港科技園在這不到100平方米的空間，舉辦了亞洲首個環球電梯募投比賽。只要參加者能夠善用這轉瞬即逝的時間推銷商業方案，若能打動評判便有機會獲得多達10萬美元的種子資金。沒有華麗的簡報會，只用一段說話就要令別人能夠想像你眼中的未來，用一分鐘決定你能否以理念贏來改變。

從前營商，幾乎每天都能看到不同大公司在合併和收購比自己規模小的同行，是「大魚吃小魚」；但隨着全數碼時代來臨，上述的商業模式已在不知不覺間被顛覆，更多是要適應The New Normal，「快魚吃慢魚」的事時有發生。速度是今日生存的關鍵 ── 大公司不一定能在新浪潮中屹立不倒，但具行動力的企業定大多能在市場上穩佔一席之地。

速度是今日生存的關鍵，此乃「快魚吃慢魚」營商之道。（作者提供）

假如想成為一條「快魚」，不但要游得快、更需要學會吃。現今社會信息傳遞之快，所謂可點石成金的想法大家都能在差不多的時間看到，速度與準繩度因而成為了決定成敗的重要因素：「快、狠、準」的人便能得勝。

Facebook 當年在它用戶人數還不過300萬時，同為社交平台的MySpace 就已有近2,000萬名用家，然而MySpace 坐享其成，忽略用戶體驗，甚至是持續改善平台的需求。Facebook 留意到MySpace 當時最大的弱點在於廣告影響用戶體驗，隨即加快推出自助廣告投放系統，廣告會吻合期望接觸的客戶群，還後發先至地向公眾開放平台並推出「塗鴉牆」功能，搶先滿足用戶個性化的需求，準確地於商業和用戶之間建立起適度空間，成為今日的科技巨頭。

每個時代都會有一群引領者，他們可憑藉科技或理念，決定整個社會，甚至是世界往後的發展方向。

疫情肆虐期間，最高危的地方莫過於是病人聚集的醫院和診所。許多患有長期病患的人士因為擔心受到感染，而不敢出門覆診。有醫療機構隨即善用科技，推出視像會診，使醫護人員隔着屏幕也能為病人作初步診斷，再按其情況進一步安排。這樣既能達到診治的效果，又能減低醫院人流，相信遙距醫療能逐漸輔助本港醫療系統。遙距醫療的興起，更可以在很大程度上照顧不良於行的長者，使他們一機在手便能求向醫療團隊助，方便又省時。

「快」以外，一個多角度的的思維和分析力更是不可或缺。有一種深海魚的視野可以高達360度，換言之牠們能夠看到人類所看不見世界的一面，我們的視野亦應該如此遼闊。

還記得我之前提及的「知識加倍曲線」嗎？現代人類知識庫每13個月就會翻倍一次，故此我們必需習慣積極地轉換心態與思維，不能害怕改變之餘，還要以共同成長的心態持續學習。畢竟社會在快速進步，科技也日新月異，以往無法實現的構想，如今也能憑藉創新技術而輕易解決。唯有不斷虛心了解和接觸新的科技，才能邁向更高層次的康莊大道。

另外，身處當下這個分秒必爭的社會，每個人、每間公司都應該具備危機意識，嘗試預先預測事物的發展趨勢，並制定合適計劃。換而言之，即是左手一個Plan，右手一個後備方案 “Exit Plan”，為突發情況做好準備。真正有遠見的能人，凡事都會多想一步，給自己準備好後路，確保自己在突如其來的變化之下，仍能從容應對。

企業與政府兩者，在引領變化方面，本來就有着不同的定位和責任。誠如之前所述，政府架構龐大，在大多數情況下﹐只能被動回應部份訴求。企業一來有空間自由掌控和規劃未來，二來有條件嘗試新措施，可以為創新項目「開路搭橋」，先為政府探路，驅動由下而上的改變。

香港快魚吃慢魚的例子多不勝數，天下武功，無堅不破，唯快不破。（作者提供）

接觸初創企業的這些年來，我見識過很多傑出的構想和人才，也聽過很多人對本港營商環境的種種質疑。盤古初開，昔日是小漁港的香港本來就不是一條「大魚」，但絕對是這片汪洋中的一條「快魚」。香港快魚吃慢魚的例子多不勝數，如2017年下旬，保監局率先宣布接受虛擬保險牌照申請，Bowtie（保泰人壽）就馬上着手籌備申請，即使沒有龐大團隊或支援，仍能用約莫1年的時間，建立起香港首間獲得授權的虛擬保險公司，正式引領已屹立百年的傳統保險行業重新出發。其實，Bowtie 初期團隊不過是約30人。

天下武功，無堅不破，唯快不破。我希望大家不要妄自菲薄，儘管這一年是極其難捱的，但香港並不是第一次遭遇危機，我城亦非處處不如人。香港人總能披荊斬棘，創造輝煌傳奇，我們一定能熬過黑夜。

「沒有一個黎明是相同的。」這次我們將見到怎樣的黎明呢？就讓我們翹首以待。