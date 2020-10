曾俊華專欄｜香港人愛走精面？　實展現港人與我城共求長進精神

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華(John),其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ,職無定所,熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外,亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問,擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障,真正走進自保新時代。【John撰寫的系列文章,會逢周一早上於《香港01》與讀者見面。】

在許多人眼中,香港人都是很現實的,不止外國人有這樣的想法,就連部份香港人也會以此自嘲。細究之下才知道,原來這是面對現實有充份準備,提早為自己多想兩步的表現。

很老實說,每一個香港人骨子裏都是一名善於謀劃的「軍師」。自開埠以來,香港一直都是中國通往世界的南大門,人來人往,絡繹不絕。每逢經濟或政治動盪,很多人都會以香港作為出走外地的踏腳石,當中有人借宿片刻便離開,也有人從此在這個小城紮根,衍生出一代又一代的香港人。香港本來就是眾人共同建立起的一個地方,香港人善於制定後備方案(Exit Plan),以能在亂局中自保,計劃有變,便謀求另一出路。

香港人常說 The city is dying,正因如此,他們對未來的規劃永無止境,心裏總有數之不盡的Exit Plan 。有人認為這反映了香港人愛「走精面」,但在我看來,這正正展現了香港人與我城共求長進、求進步的底蘊,這是支撐着我們眾人熬過多輪跌宕起伏的支柱。與其說香港是「逃避天堂」,倒不如說這是一座由具備自保智慧的聰明人結集而成的城市。

相信近來不少香港人都活在「To run or not to run」的煩惱之中。衝動很容易,做出行動亦不難,可要明白的是每一個抉擇都在影響未來的發展。這就如在航線中新增航點的同時,又能避開不同形式的暗礁和漩渦呢?不少人被這道題目難倒,遲遲不敢下決定。我從不會評論他人去或留的決定,說到底,這全是個人選擇,重點是你的有否預先計劃下一步和往後發展。

縱觀過往不同年代的企業家,他們無一不具備一流的創意、眼光、膽色及靈活性。就以本土極具標誌性的「紅A」為例,它本來只是一個專營刷子的製造廠。眼見上世紀五、六十年代,塑膠家庭用品在港需求劇增,於是引入新技術,轉為生產塑膠製品,令「紅A」得以逐步成為香港家傳戶曉的著名品牌。直至今日,紅A品牌已屹立香港七十載,不過它並未以此作為止步不前的藉口。這些年它除了生產傳統塑膠產品外,還「踩過界」代理十多個外國餐飲設備品牌,不斷轉型革新,為這老字號注入新血。

現今企業家的市場觸覺亦不輸前人,有初創企業憑著創新意識,積極把握數碼世代的商機,大力開拓「藍海市場」,率先推出純網上保險,以科技解決繁複程序。凡事多想一步,能提前預備好後備方案,就是給自己留個Exit Plan。這不但代表你有遠見和可持續發展的視野,更確保你在突如其來的變化之下,仍能迅速,而不失條理地應對。

破釜沉舟、絕地一搏,前提是你已做足準備,基於勇氣和自信而行,而非狗急跳牆、盲衝直撞。否則,這只會為你徒添更多不確定性,令你難以判明形勢、處處碰壁,最終增添了一大堆不必要的煩惱。

人生終究沒有任何事情是100%毫無疑問的,無論是跟隨原有計劃還是執行Exit Plan,你都能夠從不同角度取得成功。今日還輝煌興盛的行業,下一秒可能已經在時代浪潮中黯然消逝,社會上每個持分者都必須要有危機意識和可持續發展的策略。

我曾經說過「希望香港人不再移民」,之所以會說出這番話,無非是因為我打從心底覺得,我出生的這片土地是一個很好的地方。我知道絕大部份的香港人都和我一樣,熱愛這片土地。即使今日香港陷入前所未有的困局,但我聽得最多的仍是「我真係好鍾意香港」。香港人不怕事,以創新應萬變,我們更著重整體延續性,著重我們能否伸手擁抱未來。社會問題不能僅靠一人之力解決,每個人都有各自的使命,只要不故步自封,無論我們身處的是萬家燈火之城,抑或是燈火闌珊之地,理想終歸都會實現。世上並不存在一個完美無瑕、毫無漏洞的計劃,但若我們能在做好本份的同時,再往前多走一步,或適時退一步,以大局另謀出路,完善的Exit Plan仍會讓你達成夢想。

香港人的最後一步,往往就是下一步。每次以為到了絕境的時候,香港人總能轉危為機。我們不妨以同樣的態度思考如何改革這將近走到盡頭的發展模式。在今天數碼化的大時代,香港核心傳統行業所享有的獨特優勢正日漸減弱,假如我們想為香港營造可持續發展的基礎,就必須要改變觀念,不再循着固有的計劃而行,積極準備Exit Plan,一步一步推動大小行業繼續向前發展,將我城引向一條更無邊際、更長遠的發展道路。