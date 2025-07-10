保誠︰僅36%受訪者有信心應付突發醫療開支　有醫保也面臨壓力

保誠調查發現，隨著醫療開支持續上升，68%受訪者表示會主要依靠醫療或住院保險應對相關費用，65%依賴個人儲蓄，46%則選擇公共醫療作為保障。然而，只有36%受訪者有信心透過以上方式應付突發醫療開支，隨著年齡增長，信心程度進一步下降，在51歲或以上的受訪者中，只有不足三成（29%）對此表示有信心。



即使已購買醫療保險的受訪者亦面臨不同程度的財務壓力。調查顯示，多達六成受訪者表示對持續上升的醫療保費感到憂慮；44%則憂慮若未提出索償，所繳保費將被浪費；40%表示擔心現有醫療保險未能充分涵蓋醫療開支，尤其是康復相關費用（如物理治療或中醫）。

保誠總理賠金額增至67億元

根據保誠《2024年個人壽險理賠報告》，去年保誠處理的總理賠個案按年上升5.5%至13.7萬多宗。全年理賠金額則較2023年同期增加1.2％，達近67億元。保誠首席客務營運及健康保障業務總監歐陽偑玲表示，跨境醫療理賠個案持續增長，留意到多了客戶回內地驗身、照腸胃鏡等。

保誠保險首席產品管理總監馮偉成表示，透過是次調查，觀察到市民在長遠醫療保障方面普遍準備不足，不少人僅擁有基本醫療保障。有見及此保誠推出全新住院現金儲蓄保險，旨在讓客戶以限期供款便能同時享有終身健康及人壽保障以及長期財富增長。