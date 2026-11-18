馬鞍山迎海薈商場內的潮州菜酒家「泮利居」宣布，因租約即將屆滿，與業主就新租金安排未能達成共識，將於本月29日結業，結束約3年半的經營。店方透過社交平台公布消息，並表示團隊會繼續物色新舖位，期望日後重新出發，呼籲顧客留意後續公布。隨著洋利居退場，迎海薈商場將僅餘一間中式酒家，區內飲茶及小炒選擇進一步收窄。



「泮利居」宣布將於本月29日結業。（網上圖片）

開業僅3年半

泮利居於2023年5月開業，主打潮州菜及粵菜。午市供應即蒸點心及小炒，吸引街坊飲茶；晚市則以招牌潮州手工滷味及多款懷舊粵菜作招徠，是屋苑內較受歡迎的中式食肆之一。

店方在公告中指出，結業決定源於租約期滿後與業主商討新租金未能取得共識，經仔細考量後決定結束現址營業。

泮利居於2023年5月開業，開業3年半。（網上圖片）

商場僅餘一間中式酒家

翻查迎海薈官方網站資料，隨著泮利居結業，商場將僅餘一間中式酒家。官網又指，迎海薈為連接私人住宅項目迎海的商場，服務對象涵蓋迎海居民、銀湖天峰、翠擁華庭、帝琴灣、雅典居及聽濤雅苑等屋苑，合共涉及逾20,000戶。另外，附近西沙SIERRA SEA也陸女續入伙，伙數更多。

僅剩半島漁港／阿翁火鍋館

資料顯示，區內餐飲選擇減少後，居民若想飲茶或品嚐小炒，商場內就近選擇僅剩「半島漁港／阿翁火鍋館」。該店不只「酒樓」概念，是結合連鎖粵菜酒樓與無限時任食火鍋兩大元素：半島漁港供應地道粵菜、手工點心及晚市燒味；阿翁火鍋館則主打無限時任飲任食火鍋。