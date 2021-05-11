人口普查結果出爐　睇實呢隻股逆市創新高│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-11 20:32

中國第七次全國人口普查結果出爐，教育股辱榮互見，高等教育股受惠人口轉型，其相關股份逆市大漲，可留意中教（0839），其表現強勁，大升逾6%並創收市新高，但K12教育股卻受累大跌。

國家統計局公布，中國內地2020年人口共14.1億人，與2010年的13.4億人相比，增加了7,206萬人，增長5.4%，增速為歷來最慢。在教育程度方面，具有大學文化程度的人口為2.18億人。與2010年相比，每10萬人中具有大學文化程度的由8,930人上升為15,467人；擁有高中（含中專）文化程度的人口為2.13億人，較2010年的每10萬人中由14,032人上升為15,088人。15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降為2.67%。人口素質進一步提高。

高等教育股如中教、宇華（6169）、新高教（2001）、中匯（0382）、中國科培（1890）股價均分別升3%至6.3%不等。其中，中教今日更逆市創收市新高，最後升6.3%，報19.28元。在今日恒指大跌2%之下，中教破頂升6.3%，盡顯強勢，而高等教育板塊成交亦見增多，可見資金流入，值得日後跟進。

高等教育完勝K12

不過，人口普查之中亦提到，擁有初中文化程度的人口為4.87億人，較2010年的每10萬人中由38,788人下降為34,507人；擁有小學文化程度的人口為3.5億人，較2010年的每10萬人中由26,779人下降為24,767人。

中小教育的人數下降，令一眾主打K12教育的睿見（6068）、天立（1773）、成實外（1565）、楓葉（1317）等股價分別大跌7%以上，其中，睿見及天立更各大跌18.2%和17%。

中國第七次全國人口普查結果出爐，教育股辱榮互見，高等教育股受惠人口轉型，其相關股份逆市大漲，但K12教育股卻受累大跌。（資料圖片）

中教屬龍頭 可看高一線

主營高等教育的中教業務及股價增長俱備，截至2月底的中期業績報告可見，公司收入大增38.6%至18.2億元 （人民幣‧下同），經調整純利約為7.4億元，按年增加50.2%。值得留意的是，公司銀行結餘及現金錄得50.5億元，現金非常充裕。

中教首席財務官莫貴標表示，公司內生增長目標保持每年15%，未來3至5年每年學生人數和學費分別增長10%和5%。莫貴標提到，公司未來會維持每年併購2至3間學校，現時有77個項目儲備，當中7個已展開深入討論，包括6間本科及1間專科學校，學生人數約1萬至2萬人。公司有足夠現金流應付未來2至3年併購活動，若有融資需要未來亦會考慮發債，規模約2億至3億美元。

高盛指，上半財年表現好於預期，公司現時可併購的項目共有七間學校，預期下半財年將會收購兩所新學校，目標價升至22.3元，維持「買入」評級。對於《民辦教育促進法實施條例》即將正式落地，中信證券指出，隨行業政策的不明朗因素消除，高等教育板塊估值有望上升，而中教作為行業龍頭，可享受更高的估值，予目標價22元，維持「買入」評級。