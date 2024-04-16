波士頓馬拉松｜林海峰抽筋爆偈「sub 4」完賽　六大馬之旅差一關

向來喜歡跑步的藝人林海峰在當地時間周一（15日）參加波士頓馬拉松，以3小時51分48秒衝線，完成了「六大馬拉松」的其中5場，只餘芝加哥馬拉松。林海峰賽後在Instagram上分享，表示當日天氣炎熱，抽筋又爆偈，最後捱到終點。



林海峰過去周末到波士頓，準備參加「波馬」。（Instagram）

林海峰上周五出發往波士頓備戰，昨日參加波士頓馬拉松，跑出3小時51分48秒的成績。57歲的林海峰全場排名14614位，排男子9428位，在他所屬的年齡組別排831位。

林海峰頭15公里速度保持在每公里4分40秒左右的配速，之後慢下來，中後段的「披醒」跌到6分多。最後平均下來，他每公里約花5分30秒。他在Instagram表示天氣熱，影響發揮。

林海峰在周一完成「波馬」。（Instagram）

「熱暑人，冇法，抽筋爆偈捱到尾，熱爆加灰爆。馬拉松就係咁令你又愛又恨，可以點？睇你點啦，咁啱見到藍天白雲心晴朗！」林海峰寫道。

林海峰由2015年開始挑戰「六大馬」，首個完成的是東京馬拉松（3小時49分），之後他陸續跑完紐約馬拉松（3小時25分42秒）、倫敦馬拉松（3小時18分08秒）、柏林馬拉松（4小時02分17秒）及今次的波士頓馬拉松，只餘芝加哥馬拉松尚未完成。

今屆波士頓馬拉松有接近200位香港跑手參加，有15人成功「sub 3」。越野跑手「戰神」楊志成與太太參賽，他個人跑出2小時55分40秒，達成「六大馬」皆「sub 3」。

「戰神」楊志成（右）與太太一同參賽，他個人「sub 3」完成。（Instagram）

楊志成在3月參加了多項路跑及山賽，今場跑到20公里左右，左腳板底痛。他在Instagram上透露：「每一次踏地就是一次痛楚，配速跌了，也跌出了『sub 250（2小時50分內完成的配速）』，後半程只能靠意志力撐住跑。」他表示不能因腳痛而放棄「sub 3」的目標，堅持下去。