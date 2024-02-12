新跑神Kiptum殞命　末段爆發破世績成經典　原計劃4月破人類極限

馬拉松世界紀錄保持者傑騰（Kelvin Kiptum），去年10月才在芝加哥馬拉松跑出2小時零35秒刷新世界紀錄，未料他在肯雅時間周日晚上11時不幸車禍身亡，終年24歲，他的教練亦在意外中離世。

年輕的傑騰未來本有滿腹計劃，包括嘗試在4月突破被視為「人類極限」的2小時，和在今年7月的巴黎奧運，與「跑神」傑祖基正面對決。



2小時一直被視為人類跑全馬的極限，而傑騰的世界紀錄，已是最接近這一極限的正式時間，他原定在4月14日出戰鹿特丹馬拉松，本預計會是第一次在正式比賽中挑戰突破2小時，惟已未能實現。

年輕的傑騰近年急速冒起，他在2022年12月的華倫西亞馬拉松才首度出戰全馬，卻在這「初馬」跑出2：01：53，成為第三名跑入2小時02分的全馬跑手，當時擁有更快時間的，已只有埃塞俄比亞名將比基尼（Kenenisa Bekele）和「跑神」傑祖基。

傑騰僅用了3場全馬就刷新世界紀錄，前途本來無可限量。（Getty Images）

傑騰未有停步，2023年4月的倫敦馬拉松，是他首度出戰世界馬拉松大滿貫賽事，他在雨中跑出2小時01分25秒，不僅奪冠，更以超過1分鐘的差距，粉碎本來由傑祖基保持的賽道紀錄（ 2小時02分37秒）。

傑騰的第三場全馬——即10月的芝加哥馬拉松，他便跑出2小時零35秒的新世界紀錄，當中令人深刻的，是他在後半段的加速力相當驚人，其實他當時跑到半程時，花了1小時零48分鐘，較傑祖基在造出舊世界紀錄的半程時間慢近1分鐘（59分51秒）。

未料他卻在最後10公里瘋狂加速，在32至37公里間， 他的每公里配速為2分43秒，到35公里已追至分段只落後12秒，40公里時間是1小時54分23秒，超越傑祖基舊紀錄分段（1小時54分33秒），最終跑出新世績——2小時零35秒。

傑祖基3年前在東京奧運奪得男子全馬金牌，傑騰本希望在巴黎奧運可跟「跑神」交手。（Getty Images）

傑騰生前曾稱，本來預期在巴黎奧運或2025年才能刷新世界紀錄，未料在2023已實現，而他本來的下一個目標，除了在4月衝擊Sub 2，他更期待在奧運能跟傑祖基同場交手：「很期待可以在巴黎奧運跟傑祖基比賽，他一直都給了我們很大鼓勵。」