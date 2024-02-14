新跑神Kiptum逝世車禍有蹊蹺　父親曝事故前數天有4名神秘人到訪

馬拉松世界紀錄保持者傑騰（Kelvin Kiptum）日前車禍離世震驚全球，讓他跟「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）在巴黎奧運的夢幻對決頓成泡影。

這宗事故令肯尼亞體育界損失一名世界級名將，不過傑騰父親最近接受訪問時，卻認為兒子逝世原因有可疑，希望警方能夠詳細調查。



傑騰年僅24歲，目前為馬拉松世界紀錄保持者。（路透社）

傑騰在去年10月的芝加哥馬拉松跑出2小時零35秒刷新世界紀錄，本有望在4月14日的鹿特丹馬拉松挑戰2小時大關，卻不料於肯尼亞時間周日晚上11時因車禍逝世，年僅24歲。

英國《天空體育》及《獨立報》報道，傑騰父親Samson Cheruiyot認為事有蹊蹺，因為事故發生幾天前，有幾名來歷不明人士到訪家中尋找傑騰：「他們到我家想找傑騰，但拒絕表明身份，我曾要求他們表露身份，但那一行四人選擇離開。」

報道指，Samson Cheruiyot呼籲政府調查此事：「他們說想要找到傑騰，現在發生這件事故，我想他們當時找傑騰是為了什麼？他們想從我兒子身上得到什麼？還拒絕表明身份？」

傑騰父親認為兒子的死亡事有蹊蹺。（路透社）

他對獨子逝世悲痛不已，兩人最近一次對話是在上周六（10日）：「傑騰對我說會有人來幫我們起屋，他說自己現在狀態正佳，能夠跑出1小時59分成績。傑騰是我唯一的孩子，他卻離開了我、離開了他的母親和孩子。」

根據當地警方報告，傑騰與37歲的教練Gervais Hazikimana均在這次車禍中當場死亡。當時車輛失控跌入左側的溝渠，在入面行駛了大約60米後撞到一棵大樹。

警方認為今次事件屬於意外，同時指出車輛的安全氣袋沒有彈出：「安全氣袋的傳感器通常位於前方，如果車輛前方沒有受到撞擊，安全氣袋就不會彈出。（事故車輛）受到的衝擊是在車頂，所以我們沒有看到安全氣袋。」

當地警方指事故車輛受撞擊位置為車頂，安全氣袋因此沒有彈出。（路透社）

今次車禍有一名24歲的女性生還者Sharon Chepkurui Kosgei，報道指她僅受輕傷，目前已經出院，報道未有提及她與另外兩人的關係，同時亦未有接受採訪。當地媒體Citizen Digital認為她將協助警方了解事件發生經過。