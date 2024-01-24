黃尹雋贏渣打馬拉松本地冠軍　賽後撰文稱：銅鑼灣只有一個陳浩南

黃尹雋在周日（21日）的渣打香港馬拉松跑出2小時23分23秒，成為今屆渣馬的本地男子冠軍。他昨日（23日）在社交網站撰文，表示今渣馬跑得順利，整場比賽按計劃跑到，後半程的速度甚至快過前半程。作為應屆渣馬本地冠軍，加上本身是馬拉松、半馬及十公里的香港紀錄保持者，黃尹雋寫道：「銅鑼灣只有一個陳浩南，香港長跑依家最快嘅都只有一個姓黃，我叫黃尹雋。」



黃尹雋在渣馬2024衝線。（蘇煒然攝）

27歲的黃尹雋在周日的渣馬全馬比賽中，以大會時間2小時23分23秒跑到維園衝線，在全馬挑戰組排第15名，更是最快完賽的香港跑手，力壓張耀樑及莊司暘，成為今屆渣馬的本地冠軍。

黃尹雋渣馬賽後訪問：力追奧運標準 先挑戰無錫倫敦馬拉松

黃尹雋今屆以2小時23分23秒完成全馬，總成績排第15名。（楊宇翹攝）

他之後在社交網站上撰文，表示今次的目標時間是2小時24分內跑完，結果順利完成，全程按計劃走，到後半程甚至造出比前半程更快的時間，「第一次跑馬拉松做到negative split，亦將跑步生涯第一個渣馬香港冠軍拎到手」。根據大會紀錄，黃尹雋前半程花了1小時11分52秒，而後半程則用上1小時11分31秒。

香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋。（蘇煒然攝）

跟着，黃尹雋表示賽後接受訪問時，被記者問到「上年經歷咁多事，今次攞冠軍算唔算話俾人聽黃尹雋已經返咗嚟」。他在文中表示，去年9月在柏林馬拉松將他保持的香港馬拉松紀錄推前至2小時16分22秒，包攬本地所有路賽紀錄，到今場再贏渣馬本地冠軍，「我想話俾大家知：唔存在返咗嚟，黃尹雋一直都在，從來無消失過」。

他最後寫：「銅鑼灣只有一個陳浩南，香港長跑依家最快嘅都只有一個姓黃，我叫黃尹雋。」

黃尹雋目前是香港男子馬拉松、半馬及十公里賽的紀錄保持者，紀錄都在過去兩年創下。他所保持的半馬及十公里香港紀錄分別是1小時04分30秒及29分27秒。

在《古惑仔》系列的電影中，由鄭伊健飾演陳浩南。（電影截圖）

【以下為黃尹雋IG全文】

2024香港渣打馬拉松香港冠軍🏆

2024年首Show，心態係練習平常心，因為計劃上都無時間準備呢場比賽，但今年或者係最後一年係維園衝線，之後都未必會再係同一條路線，今次目標時間就係2:24 以內穩穩跑個歷屆最好嘅本地成績同攞冠軍。

好順利，成場比賽形勢都按照自己想像嘅走，甚至後半程比前半程快，第一次跑馬拉松做到negative split，亦將跑步生涯第一個渣馬香港冠軍拎到手。

賽後有記者問「上年經歷咁多事，今次攞冠軍算唔算話俾人聽黃尹雋已經返左黎？」 😅😅😅 上年將馬拉松香港紀錄推到2:16，包攬晒所有嘅路賽紀錄，今年再以2:23贏下本地含金量最高嘅比賽冠軍。我想話俾大家知：唔存在返咗黎，黃尹雋一直都在，從來無消失過。銅鑼灣只有一個陳浩南，香港長跑依家最快嘅都只有一個姓黃，我叫黃尹雋。