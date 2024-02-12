24歲馬拉松世績跑手Kiptum車禍亡　新一代跑神　差36秒破人類極限

傑騰（Kelvin Kiptum）在肯雅時間周日晚上11時不幸於車禍中身亡，終年24歲，他的教練亦在意外中離世。去年10月才打破「跑神」傑祖基的世界紀錄，3個多月後，卻在巴黎奧運年離我們而去，這名長跑新星，曾經深信人類必能打破2小時這個「馬拉松極限」大關，儘管他最終留下36秒的遺憾，但能從近年近乎無敵的傑祖基手上奪去世界紀錄，他亦把一份勇於挑戰的信代傳承下去。

現在，我們一起回顧他去年在芝加哥馬拉松打破世界紀錄的驚人速度。



23歲肯雅跑手傑騰在芝加哥馬拉松刷新世績。（路透社）

傑祖基2022年在柏林馬拉松以2小時1分09秒，刷新由個人保持的世界紀錄，他今年在柏林馬曾再次嘗試挑戰世績，惟未能突破，以2小時2分42秒第五度勝出。

不料「跑神」未能刷新世績之餘，兩星期後更紀錄不保，被年輕肯雅同鄉傑騰打破。

周日芝加哥馬拉松在陰涼天氣下舉行，頭幾公里傑騰已經與另外6名跑手及一名配速員形成領先集團。才完成5公里，已經只剩下傑騰及肯雅同鄉跑手馬迪高（Daniel Kibet Mateiko）和另一名跟得上的配速員，速度相當之快。

兩名跑手於半程以1小時0分48秒過標，已是超越世界紀錄的配速，連最後一個跟得上他們的配速員也消失了，只剩兩人在跑。最後10公里，傑騰仍能加速，才肯定傑祖基去年創下的世界紀錄正被挑戰。

23歲肯雅跑手傑騰破世績衝線後跪在地上。（路透社）

傑騰在30至35公里以13分51秒驚人速度走過，當時預期他能以2小時1分鐘以下完成賽事，他持續狂奔終突破世界紀錄，成為史上首個突破2小時1分鐘的跑手。馬迪高在傑騰衝線後3分27秒抵達得第二名。

傑騰高舉國旗慶祝。（路透社）

人類突破2小時極限指日可待？

傑騰早前接受Olympics.com訪問時曾稱，「我知道自己未來能跑進2小時以內」。2小時之內跑畢馬拉松向來被視為人類極限，傑祖基曾參與1:59 Challenge計劃，以1小時59分40秒跑完馬拉松的距離，惟未能在正式賽事中做到。

傑騰慶祝破世績奪冠。（路透社）

年輕力壯的傑騰如今在芝加哥跑出的時間，距離「Sub 2」只剩下36秒。時間是他的最大本錢，傑騰只得23歲，今次只是他第三隻全馬，傑祖基卻已38歲。賽後傑騰說：「我看到前面的時間，我曾說過讓我去試——或許有朝一日我可以跑進2小時以下，我早已知道我有一天能成為世界紀錄保持者。」

傑騰跑半馬出道，2022年12月才首次轉戰全馬比賽，處子戰在華倫西亞馬拉松一鳴驚人，跑出2小時1分53秒，成為史上第三名突破2小時2分的跑手。今年4月的倫敦馬拉松，他出戰第二場全馬比賽，也是他首次征戰「六大馬」，跑出2小時1分25秒，創下史上第二快時間，僅比世界紀錄慢16秒。今場芝馬是他第三場完成的全馬比賽，便打破世界紀錄，比傑祖基的舊紀錄快34秒。